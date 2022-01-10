تنحيف دهون البطن والفوائد الصحية الكثيرة لبلع فص ثوم على الريق ستجعلك لن تنسى تناوله كل صباح

فوائد الثوم على الريق، الثوم هو نبات عشبى موطنه الأصلي هو آسيا الوسطى، يستخدمه الإنسان فى كل البلاد لأغراض الطهى وذلك لأنه يكسب الطعام نكهة قوية وأيضآ يستخدم لأغراض طبية لما يحتويه من كنوز طبية لصحة الإنسان، إستخدمه قدماء المصريين منذ آلاف السنين لنفس الأغراض، تتصدر الصين العالم فى زراعة الثوم بنسبة مئوية أكبر من 81% وتحتل الهند المرتبة الثانية بنسبة مئوية 4.6% من الإنتاج العالمى أما المرتبة الثالثة فهى لكوريا الجنوبية التى تساهم بنسبة 1.4% من الإنتاج العالمى و تصل مصر إلى المرتبة الرابعة بمشاركة فى الإنتاج العالمى نسبتها 1.2%.أثبتت العديد من الدراسات أن الثوم العديد من الفوائد ويرجع ذلك إلى احتوائه على مضادات الميكروبات بالإضافة إلى احتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين سي وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف سويًا على فوائد الثوم على الريق .

فوائد تناول الثوم على الريق

تتعدد الفوائد التي يمنحها الثوم للجسم عند تناوله على معدة فارغة ومن تلك الفوائد ما يلي :

أثبتت الدراسات قدرة الثوم على ضبط مستوى ضغط الدم وكذلك نسبة الكوليسترول لذا يُعد خيارًا جيدًا لمرضى ضغط الدم المرتفع.

نظرًا إحتواء الثوم على عنصر الكبريت لذا يعمل على تقوية الأمعاء والتى تُسهل من امتصاص الأطعمة.

يحتوى الثوم أيضًا على مادة السلفيدريل والتى تعمل على التخلص من السموم المُتراكمة بالجسم

يقوي المناعة لاحتوائه نسبة عالية من فيتامين سي وعنصر البوتاسيوم والألياف.

يعمل تناول الثوم على الريق في تحفيز عملية الهضم كما يؤدى إلى التخلص من الوزن الزائد

وأثبت فاعلية في القضاء على البرد والسعال ويرجع ذلك إلى المركبات الكبريتية التى يحتوى عليها وهما مركب الاليسين والاليين.

طريقة تناول الثوم على الريق

يتم تقشير الثوم مع الاحتفاظ بالجسم المُتبقى من ثم تقطيع الثوم الذى تم تقشيره حيث يتم تناول مقدار فصان من الثوم ولابد من التنويه إلى ضرورة تجنب تناول الثوم الني على الريق لتفادي الأضرار السلبية التي تنجم عنه وللتخلص من الطعم غير المُستصاغ للثوم يُمكن تناوله مثل العقاقير الدوائية بواسطة كوب من الماء.