نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة طبيعية للحصول على نتيجة مبهرة لعلاج الشعر اﻷبيض بدون تساقط و بدون مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة علاج الشيب، الشيب هو أحد العلامات البارزة لكبر السن والتقدم في العمر و التى تبدأ فى أى وقت من منتصف الثلاثين وحتى بداية الأربعين ثم يزيد زيادة سريعة فى الأعوام التى تلى عام الأربعين، ويظهر الشيب نتيجة ضمور خلايا المنتجة لمادة الميلانين وقلة عددها كنتيجة طبيعية لتقدم العمر و إنتهاء عمرها الزمنى، حيث تؤدى قلة عدد الخلايا المنتجة لمادة الميلانين إلى قلة وجود المادة فى الجسم مما يؤدى إلى تغير اللون الطبيعي للشعر وتحوله إلى اللون الأبيض أو الرمادي و كذلك تكون جيوب داخل الشعر تسمح بدخول الأكسجين الذى يتفاعل مع مادة الميلانين و يحولها إلى مادة لا تأثير لها، كما أن له أسباب اخرى مثل الوراثة، ويضطر الشخص الذي أصابه الشيب إلى البحث عن طرق ازالة هذا الشيب.

طرق العلاج والوقاية من شيب الشعر

يجب علينا للوقاية من شيب الشعر أن نقوم بإتباع نظام غذائي متكامل الفيتامينات، للوقاية من خطر الإصابة بشيب الشعر المبكر، فإن تناول الفواكه، والخضر باستمرار ضروري جداً لتزويد الجسم بما يحتاجه من معادن وفيتامينات الذي يحتاجها، حيث أن التغذية المناسبة يعمل على الحفاظ على بصيلات الشعر وأنسجته، ويمده باللمعان المناسب له، بالإضافة إلى القيام بإختيار الشامبو والبلسم عليه عامل كبير، في الحفاظ على صحة الشعر، مع الإلتزام بتدليك فروة الشعر لتنشيط الدورة الدموية، والحرص على تناول الجزر باستمرار لأن له القدرة على انتعاش الدم داخل الجسم وبالتالي الحفاظ على قوة الشعر وصحته.

استخدام الحناء لإزالة شيب الشعر بطريقة آمنة

حيث أن الحنة تعمل على تغذية الشعر وترطيبه، ولها القدرة على صبغ الشعر بطريقة طبيعية و تحويل لونه من اللون الأبيض إلى اللون الأسود.

مكونات و مقادير خلطة الحناء

كيس من بودرة الحنة، معلقتين من بودرة الأملا، معلقة صغيرة من القهوة، فرشاة للشعر.

طريقة إستخدتم خلطة الحناء

نقوم باضافة جميع المكونات مع بعض ونقوم بإضافة نصف كوب من الماء ونخلطهم جيداً، حتى الحصول على عجينة متماسكة ثم نقوم بدهنها على الشعر بإستخدام الفرشاة، ونترك خليط الحنة على الشعر لمدة ساعة ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو جيداً.