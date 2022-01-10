الطريقة الصحيحية لعمل كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة 10 درجات فوري من أول استعمال

كريم النشا والليمون لتفتيح الجسم هو ما يبحث عنه الكثير من الفتيات؛ حيث أن كريم النشا مع الليمون من أفضل الوصفات البسيطة التي تعد في المنزل بأبسط المكونات ولا تستهلك وقت كثير ونتائجها مبهرة جدا، وهذا الخليط يعمل على نعومة البشرة وإزالة الخلايا الميتة وإزالة التصبغات الجلدية والأماكن الداكنة.

طريقة عمل كريم النشا والليمون لتفتيح الجسم

هذا الكريم من أفضل الكريمات البسيطة التي تعمل على تفتيح البشرة بمكونات بسيطة، وتتمثل في الآتي:

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

زجاجة نظيفة فارغة.

طريقة التحضير

سنقدم لكم هذا الخليط المبهر من كريم النشا والليمون، حيث يعمل بشكل كبير على تنظيف البشرة وتنعيمها

ونتائجها رائعة، وتتمثل خطوات تحضيره فيما يلي:

نحضر إناء مناسب ثم نضع به ملعقتين من عصير الليمون ثم نضيف إليه ملعقة من الصبار.

ثم يتم إضافة النشا ونخلط المكونات جيدا.

بعد ذلك نضع الخليط على نار هادئة حتى يصبح خليط كريمي.

ثم بعد ذلك نضع الخليط في وعاء من الزجاج ويغلق جيدا ثم يحفظ في الثلاجة.

طريقة استعمال الوصفة

يتم تطبيق الوصفة على الوجه بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

نغسل البشرة جيدا بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع البشرة ثم يطبق الدهان على الوجه قبل النوم مع التدليك بحركات دائرية ثم يترك إلى الصباح ويتم الشطف جيدا.

يتم ترطيب البشرة بأي كريم مناسب ترغبه.

فوائد النشا للبشرة