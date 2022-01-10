أسرارأسهل وأسرع طريقة بالمقاديراﻷصلية لعمل الكبدة اﻹسكندرانى بأشهى طعم وأجمل رائحة وأحلى لون وأفضل من أى حاتى

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، الكبدة الإسكندراني من أكثر الأكلات التي تشتهر بها مدينة الإسكندرية، فهي من الأكلات المميزة التي يعشقها الجميع ولا يختلف عليها أحد، وهى مطلب كل أسرة تريد تنوع أكلات الغداء أو تغيير طعام الفطار أو العشاء، و ذلك يرجع لتعدد طرق التى يمكن تقديم بها الكبدة الإسكندراني، عندما يراد تجديد الطعم لأكلات الغداء فيمكن أن تقدم الكبدة الإسكندراني فى طبق منفصل بجوار الأرز أو المكرونة، و يمكن أن تقدم كطبق جانبى مع الكشرى، و يمكن أن تستخدم كطبقة علوية فوق المكرونة بالبشاميل اتضيف مذاق جديد لمذاق المكروة بالبشاميل، أم عن الفطار و العشاء فيمكن تقديم الكبدة الإسكندراني فى ساندويتشات و يتم عمل طبق من سلطة الطحينة و طبق من الخضروات المخللة و تقديمهما مع ساندويتشات الكبدة وسنقوم بتوضيح أفضل طريقة للقيام بعمل الكبدة الإسكندراني بالتفصيل من خلال هذا المقال.

مكونات ومقادير الكبدة الإسكندراني

500 جرام من الكبدة البقري المقطعة على شكل شرائح، ونصف فنجان من عصير الليمون، و4 ملاعق صغيرة من الثوم المفروم، وملعقة كبيرة خل (أي نوع من الخل)، وملعقة كبيرة زيت، وحبة واحدة من الفلفل الأخضر ونقوم بتقطيعه إلى شرائح، وحبة واحدة من الفلفل الأحمر ونقوم بتقطيعه أيضًا على شكل شرائح، وللرغبة في الكبدة الحارة يمكن إضافة الفلفل الحار، ومجموعة من البهارات مثل الملح، والكمون، والبابريكا، والفلفل الأسود.

طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني

في البداية يتم القيام بنقع الكبدة في كوبين من اللبن لمدة 30 دقيقة، ثم غسلها بشكل جيد، ثم نحضر مقلاة ونضع بها الزيت وبعد أن يسخن نضيف إليه ملعقتين صغيرتين من الثوم المفروم، بعد أن يصبح الثوم باللون الذهبي نقوم بإضافة الكبدة إليه، ونقلبهم بشكل جيد، عند بدء تغير لون الكبدة للون البني نقوم بإضافة الفلفل إليها ونقلبهم جيدًا، ثم نقوم بخلط التوابل مع الليمون وباقي كمية الثوم والخل بشكل جيد حتي يتم تجانسهم معًا، ثم نضيفهم للكبدة مع التقليب المستمر حتى يكتمل نضج الكبدة، ويتم تقديم الكبدة الإسكندراني مع أي نوع تفضله من الخبز وسلطة الطحينة والبطاطس المقلية والمخللات