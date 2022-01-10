لن تتوقف عن شرب مشروب الثوم و الليمون على الريق عندما تعرف المعجزات علاجية العظيمة التى تحدث داخل جسمك بعد شربه

فوائد الثوم والليمون على الريق، إن لخلط الثوم والليمون الكثير من الفوائد الكبيرة، وعند تناول هذا المشروب المكون من الثوم والليمون معًا فإنه يساعد على التخلص من العديد من الأمراض ويفيد الجسم بشكل عام، وسنقوم خلال هذا المقال بتوضيح فوائد الثوم والليمون على الريق.

فوائد الثوم والليمون على الريق

كما وضحنا أن تناول الثوم والليمون على الريق لهما العديد من الفوائد مثل تعقيم الجسم و تفتيت حصوات الكلى و المرارة و حرق الدهون الزائدة و التنحيف و خسارة الوزن، وضبط نسبة الكوليسترول بالدم ومنع تصلب الشرايين و خفض ضغط الدم المرتفع و خفض الدهون الثلاثية، والوقاية من أمراض القلب مثل الجلطات والنوبات، ولأنه مدر جيد للبول فهو يعالج إنتفاخ الجسم، ويعالج الإلتهابات التى تسببها الفطريات كما يساعد في علاج الأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي مثل الذبحة الصدرية و هو أيضآ مهدىء للسعال، بالإضافة لمساعدته في تجديد الخلايا التالفة بالجسم و تقوية الجهاز المناعى للجسم و تنقية الدم من السموم، كما يقي من الإصابة بمرض السرطان بأنواعه المختلفة، و أيضآ يعالج قرحة المعدة بكفاءة، يخفض السكر فى الدم لذلك هو أفضل إختيار لمرضى السكرى الذين يعانون من إرتفاع السكر فى الدم

الخلطات العلاجية للثوم والليمون

يتم إحضار إناء عميق به ماء ونضعه على النار حتى غليان الماء، وعند الغليان نضع فيه 5 حبات من الليمون، و20 فص من الثوم مقطعين لقطع صغيرة، ثم نتركهم على نار هادئة لمدة 10 دقائق، ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد تماما، ونقوم بوضعه بزجاجة داخل الثلاجة، وفي كل صباح على الريق قبل تناول الإفطار يتم تناول ملعقة كبيرة من هذا الخليط.

وهناك خلطة أخرى للثوم والليمون وهي القيام بمزج كوب من عصير الليمون، وكوب من الثوم المفروم، وكوب من الزنجبيل المغلي، وكوب من خل التفاح، نضع جميع المكونات في إناء ونضعه على النار لمدة نصف ساعة، نقوم برفع الإناء من على النار وتركه حتى يبرد تمامًا، وبعد أن يبرد نضيف إليه كوبين من عسل النحل، ونضع الخليط بزجاجة ونحفظه داخل الثلاجة، ويوميًا على الريق تأخذ ملعقة صغيرة منه على الريق.