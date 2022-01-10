الطريقة اﻷصلية اﻷسرع واﻷسهل لعمل كيكة الرواني بطعم خيالى ألذ وأحلى من أشهر محلات الحلويات

طريقة سهلة لعمل كيكة رواني، يقبل المصريين على تناول الحلويات فى أوقات مختلفة خلال اليوم إلا أن أفضل وقت لتناول الحلويات تكون فى وجبة الإطار وذلك لأن الجسم سيقوم بحرق السعرات الحرارية طوال اليوم من خلال المجهود اليومى، و لذلك تحتاج ربة المنزل إلى توفير الحلوى فى البيت ليتناولها أفراد الأسرة فى وجبة الإفطار قبل بدء أنشطة اليوم، تعتبر كيكة الرواني من الحلويات التي يفضلها الجميع، فهي تعتبر نوع من الكيكة وفي نفس الوقت شبيه للبسبوسة، إضافة أن تحضيرها سهل و سريع وسوف نعرض في هذا المقال طريقة سهلة لعمل كيكة رواني، وكل الخطوات الواجب إتباعها لتكون شهية ولذيذة، تابعي معي.

المكونات والمقادير لعمل كيكة الرواني

كوب إلا ربع من السمنة و يفضل أن تكون سمنة جاموسى أو بقرى و ذلك لتفادى إستخدام الزيوت المهدرجة التى تدمر شرايين الجسم

كوبين من الدقيق أبيض المنخول جيدآ للتخلص من كتل الطحين

كوب سكر أبيض ناعم

بيضتين كبيرتين

كوب جوز هند

كوب من الحليب منزوع الدسم و يفضل اللبن الطبيعى سواء جاموسى أو بقرى

ملعقتين صغيرتين فانيليا

ملعقة من بيكنج البودر

شربات

شرائح برتقال طازجة

قطع فراولة طازجة

قطع برتقال مجفف

طريقة تحضير كيكة الرواني

نحضر الخلاط الكهربي ونضع فيه السكر مع السمنة ونخلطهم بشكل جيد، ثم نضيف البيض ونستمر في الخلط، ثم نقوم بإضافة الفانيليا والحليب وجوز الهند والبيكنج البودر ونخلطهم جيدًا، ثم نضع هذا الخليط في وعاء ونبدأ بإضافة الدقيق شيئاً فشيء مع التقليب المستمر، نسكب الخليط الناتج داخل صينية مبطنة بالزيت والدقيق، ثم ندخلها الفرن الساخن مسبقًا، على حرارة ١٨٠ درجة لمدة عشر دقائق ثم نقوم بخفض الحرارة إلى ١٦٠ درجة ونتركها حتى تمام النضج، بعد نضج الكيكة نخرجها من الفرن ونسكب فوقها كمية مناسبة من الشربات، مع مراعاة توزيع الشربات في كل جهات الكيكة.

طريقة تقديم كيكة رواني

نقوم بتزيين الكيكة بكمية من جوز الهند وقطع الفراولة الطازجة وشرائح البرتقال الطازجة وقطع البرتقال المجفف، ثم نقوم بتقطيعها ونضعها داخل أطباق التقديم.