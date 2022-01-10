لازم تجربيه.. الباذنحان المخلل بالخلطة السرية بتاعت المطاعم بطعم يجنن احسن من الجاهز

الباذنجان المخلل بتاع المطاعم والذي يعتبر من وصفات المخلل الأكثر شيوعًا ويعد مخلل الباذنجان أحد أنواع المخللات المحببة إلى الجميع، والتي تتماشى مع معظم الاكلات، ويمكن الاعتماد عليها كوصفة مميزة للباذنجان لذا سنبدأ معكم بصنع أعظم أطباق الباذنجان المخلل باستخدام اسهل الطرق للتحضير.

طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع المطاعم

يمكن تحضير مخلل الباذنجان بخطوات سهلة تسمح لربات البيوت بمعرفة تنفيذه وتحضيره بسرعة مع وجبات معينة بشرط اتباع الوصفة المتعارف عليها في إنشائه إلى جانب توضيح مقومات أفضل وصفة مع نكهة مميزة لحشو الباذنجان المخلل، والذي يتم تطبيقها بشكل أفضل مما نحصل عليه في المتاجر لذا سيتم استخدام المكونات التالية لإنشاء الوصفة:

مكونات مخلل الباذنجان

كمية من الباذنجان الصغير، بحسب الرغبة.

بعض الفلفل الأخضر، والاحمر والتوابل.

بعض فصوص الثوم المفروم

كوب متوسط زيت.

كمية حسب الرغبة من ملح المائدة.

كميات مناسبة من الماء.

1/4كوب خل أبيض

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة عمل مخلل الباذنجان

طريقة عمل مخلل الباذنجان على طريقة المطاعم: