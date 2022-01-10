نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لازم تجربيه.. الباذنحان المخلل بالخلطة السرية بتاعت المطاعم بطعم يجنن احسن من الجاهز في المقال التالي
الباذنجان المخلل بتاع المطاعم والذي يعتبر من وصفات المخلل الأكثر شيوعًا ويعد مخلل الباذنجان أحد أنواع المخللات المحببة إلى الجميع، والتي تتماشى مع معظم الاكلات، ويمكن الاعتماد عليها كوصفة مميزة للباذنجان لذا سنبدأ معكم بصنع أعظم أطباق الباذنجان المخلل باستخدام اسهل الطرق للتحضير.
طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع المطاعم
يمكن تحضير مخلل الباذنجان بخطوات سهلة تسمح لربات البيوت بمعرفة تنفيذه وتحضيره بسرعة مع وجبات معينة بشرط اتباع الوصفة المتعارف عليها في إنشائه إلى جانب توضيح مقومات أفضل وصفة مع نكهة مميزة لحشو الباذنجان المخلل، والذي يتم تطبيقها بشكل أفضل مما نحصل عليه في المتاجر لذا سيتم استخدام المكونات التالية لإنشاء الوصفة:
مكونات مخلل الباذنجان
- كمية من الباذنجان الصغير، بحسب الرغبة.
- بعض الفلفل الأخضر، والاحمر والتوابل.
- بعض فصوص الثوم المفروم
- كوب متوسط زيت.
- كمية حسب الرغبة من ملح المائدة.
- كميات مناسبة من الماء.
- 1/4كوب خل أبيض
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
طريقة عمل مخلل الباذنجان
طريقة عمل مخلل الباذنجان على طريقة المطاعم:
- بعد تنظيف الباذنجان جيدًا، اقطع الحافة الخضراء.
- نقوم بتسخين أربعة أكواب من الماء على نار متوسطة حتى الغليان الكامل.
- نضيف كمية مناسبة من الملح وفنجان الخل إلى الماء المغلي ونقلب ثم نضيف حبات الباذنجان إلى المحلول المعد مسبقًا.
- ثم تُمزج المكونات السابقة جيدًا وتُرفع الباذنجان عن النار عندما ينضج تمامًا.
- ضع الباذنجان في الماء المغلي بحذر لفترة وجيزة حتى لا ينهار ويصبح غير صالح للاستعمال.
- يتم الجمع بين رأس كامل من الثوم المهروس، وثلاث وحدات من الفلفل الأحمر والأخضر، وكأس من الكزبرة الخضراء المفرومة، ورشة من الملح، و٢ملعقة من الكمون، وفنجان صغير من الخل ، وكمية مناسبة من عصير الليمون في هذه الوصفة.
- نقسم حشوة الثوم بالتساوي على الباذنجان ثم بطريقة منسقة في وعاء عميق.
- على سطح الباذنجان المحشي، ننشر كمية مناسبة من عصير الليمون، حشوة الثوم المتبقية، ورذاذ زيت.
- ضعي الباذنجان في الثلاجة حتى يصبح جاهزًا للاستخدام يمكنك عملها بسهولة وملاحظة التغير
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