نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لعمل بلح شام مقرمش من الخارج وطرى من الداخل بطعم ألذ وأشهى من أشهر محلات الحلويات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل بلح الشام، يُعد بلح الشام من الحلويات الشرقية المُحببة لدى الكثيرين وتسهل طريقة إعداده في المنزل بطريقة صحية أكثرمن نظيرتها فى المحلات وأطعم منها، و هو يقدم فى محلات الحلويات بأكثر من طريقة تقديم و ليس طريقة إعداد و تحضير، عندما يقدم دافىء يقدم سادة، و عندما يقدم بارد يقدم محشى أو يتم تزيينه، فى حالة تقديمه محشى يمكن أن يتم حشوه بالكريم شانتيه اللبانى أوالآيس كريم، و فى حالة تقديمه مزين يتم تزينه بقشدة البن الجاموسى أوبصوص الكراميل أوبطبقة من الشيكولاته أوالنوتيلا قبل تقديمه وذلك حسب الرغبة و سوف نتعرف سويًا على طريقة عمل بلح الشام قبل حشوه أو تزيينه بأى من الحشوات أو الزينة التى سبق ذكرها.

المكونات والمقادير المُستخدمة لتحضير بلح الشام

دقيق أبيض مقدار كوب واحد، ماء مقدار كوب واحد، زيت نباتي فاخرو يستبعد زيت الزيتون من تلك الزيوت النباتية و مقدار الزيت المطلوب ربع فنجان قهوة

نشا مقدار ملعقة صغيرة، القليل من الفانيليا

عدد ثلاث بيضات، القليل من الملح، شربات التحلية

مكونات شراب التحلية

كوبان من السكر، كوبان من الماء، نصف ليمونة، القليل من الفانيليا

طريقة تحضير بلح الشام

1 – قومي بإحضار وعاء ونُضيف بداخله الماء والزيت ومن ثم نضعه على نار هادئة حتى الغليان، وعند غليان الماء والزيت نقوم بإضافة الدقيق والنشا والفانيليا ونقوم بالتقليب حتى تمام التجانس والحصول على عجينه متماسكه.

2 – قومي بإخراج العجينة وخلطها جيدا بواسطة العجان الكهربائي ومن ثم تركها فترة حتى تبرد، أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع التقليب بإستمرار.

3 – قومي بإحضار قمع الحلويات وأضيفي بداخله العجين على النار قومي بوضع مقلاة بها زيت للقلي وابدأي في تشكيل بلح الشام ووضعه في الزيت.

4 – عندما يُصبح ذهبي اللون قومي بإنتشاله ووضعه مُباشرة في الشربات البارد، وآخيرًا أحضري طبق التقديم وضعي بداخله بلح الشام بعد تصفيته من الشربات.

طريقة تحضير الشربات

قومي بإحضار وعاء وإضافة الماء والسكر ووضعه على نار هادئه والانتظار حتى يتم الغليان، من ثم أضيفي الفانيليا والليمون وتركهم على نار متوسطة من ثم يتم تركه حتى يبرد.