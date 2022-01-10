النتيجة المبهرة والمعجزات الطبية للكركم واﻷمراض التى يعالجها وكيفية إستخدامه على الريق

الكركم على الريق، الكركم هو نوع من أنواع الأعشاب المعمرة، هو نبات هندى الأصل يحتاج لدرجة حرارة معتدلة و كثير من المياة لينمو و يزدهر، لا يستخدم كنبات بل يجب معاجلته حتى يتحول إلى مسحوق لونه أصفر داكن أو برتقالى فاتح حتى يتم إستخدامه كما أنه يعرف بكثير من الأسماء مثل عشبة الورس، والهرد، والزعفران الهندي، و الكركم، والخرقوم، والكركب، والجدوار، والزرنب، و الورس، و عروق الصباغين نظرآ لقوة الصبغة الطبيعيه فيه، و العروق الصفراء كما أنه يستخدم في مجال الطبخ باعتباره نوع من أنواع التوابل المفيدة.

فوائد الكركم الطبية

نظراً لأن الكركم يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، والذي تساعد بصفة أساسية من خطر الإصابة بأمراض السرطان، مما يجعل من عشبة الكركم أهمية كبيرة للحفاظ على الجسم. كما أنه من أقوى المواد الطبيعية فى مقاومة الإلتهاب الكبدى الوبائى الذى يسبب تليف الكبد، كما أن الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تعمل على تسكين الألم، وعلاج التهابات المفاصل والعظام بشكل قوي، كما أن الأبحاث أثبتت أن تناول الكركم باستمرار يؤدي إلى الحد من التعرض لآلام. والكركم مضاد للإكتئاب ويعالج زيادة الوزن وهو أيضآ منظم لنسبة الكوليسترول فى الدم، إضافة لقوته على الفيروسات.

الفوائد الطبية للكركم

يعتبر الكركم من الأعشاب التي تساعد على معالجة الالتهابات والتصدي لها، كما انه يعمل على وقاية الجسم من خطر الإصابة بالجراثيم والفيروسات، كما أن الكركم يعمل على الحفاظ على الجهاز التنفسي والحفاظ عليه من أمراض الربو وخطر الإصابة به، كما أن الكركم له الكثير من الخصائص التي تساعد في معالجة الجروح وسرعة التئامها، كما انه يساهم بصورة كبيرة في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، كما أن الحرص على تناوله باستمرار يؤدي إلى تقوية الجهاز المناعي للإنسان، مما يؤدي للتصدي لنزلات البرد والانفلونزا، والكركم أثر كبير في معالجة الجلد، والوقاية من خطر الإصابة بالأمراض الجلدية،ومن أبرز هذه الأمراض هي الصدفية.

طريقة تناول الكركم

يتم غلى الكركم مع اللبن و يفضل عدم إضافة سكر لتفعيل دوره فى مقاومة زيادة الوزن حيث أن الكركم منخفض السعرات الحرارية