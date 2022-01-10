نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الدونات في البيت وأسرار محلات دانكن وكرسبي كريم للرائحة والطعم الرائعين في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الدونات في البيت، الدونات من الحلوى الغربية اللذيذة التي لا يعرفها الكثير، ورغم ذلك يعشقها الكثير من الأشخاص الذين يعرفونها لجمال طعهما وسهولة تحضيرها، وهي أيضا من الحلوى التي يعشقها الأطفال ويطلبونها كثيراً، وتقوم العديد من الأمهات بالبحث عن طريقة لعمل الدونات اللذيذة، لذلك نسرد لكم في هذا المقال طريقة سهلة وبسيطة لعمل الدونات في المنزل

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طريقة عمل الدونات المقلية في الزيت

أفضل طريقة لعمل الدونات

المكونات

نصف كوب لبن دافئ.

٢ كوب دقيق.

نصف ملعقة خميرة.

ربع كوب صغير سكر.

ملعقتان زبدة.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة فانيليا.

ذرة ملح.

بيضة صغيرة.

زيت لقلي الدونات.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الدقيق في وعاء ونضيف إليه البيكنج بودر وذرة الملح ويترك جنباً، ثم نقوم بوضع السكر والزبدة في المضرب أو في الخلاط الكهربائي، ثم يضرب جيداً ثم نقوم بوضع البيضة والفانيليا ويضرب مرة أخرى.

ثم نقوم بإفراغ الخليط في وعاء ونقوم بوضع الدقيق مع العجن المستمر ثم نقوم بوضع الخميرة واللبن الدافئ ونقوم بالعجن مرة أخري حتى تصبح العجينة متماسكة ثم تترك لمدة ساعة تخمر.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع القليل من الدقيق على الرخامة ونقوم بفرد عجينة الدونات على الرخامة ثم نقوم بتقطيع الدونات بكوب كبير ثم نقوم بتقطيع نفس الدونات بكوب صغير داخل تقطيع بالكوب الكبير حتى تصبح دائرة مفروغة من الداخل ثم تترك مرة أخرى لمدة نصف ساعة تخمر مرة أخرى.

ثم نقوم نرفع المقلاة بالزيت على نار متوسطة ثم نقوم بوضع الدونات بها حتى يحمر لونها ونقوم بقلبها على الوجه الاخر حتى يحمر لونه أيضاً ثم نقوم بإخراجها من الزيت ونقوم برش سكر البودر على الوجه، من الممكن وضع الدونات في شربات السكر على حسب الرغبة وبالهنا والشفا.