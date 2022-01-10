خلطتي السحرية لعمل الباذنجان المقلي هيبقي مقرمش ومش هيشرب نقطة زيت نهائياً

الباذنجان من المهم أن يم تناوله وإعداده في المنزل من الممكن أن يكون بأكثر من طريقة، ولكن لأن خضار الباذنجان يعتبر من أهم نوعيات الخضار المتوفرة بكثرة والتي يفضل تناولها الكثير من الناس فلا بد من أن نبدأ في عمله بطرق تكون صحية حتى يظل محتفظا بقدر الفيتامينات والأملاح المعدنية والتي تتوفر في داخل النسيج الخاص به، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة التي من الممكن أن يتم من خلالها عمل الباذنجان المقلي بشكل صحي كما سنتعرف على أهم المكونات الأساسية والتي من خلالها يتم عمل باذنجان مقلي وبدون الحاجة إلى إضافة الزيوت، وسنوضح المكونات مع الطريقة التي لا بد من اتباعها لتحضير أفضل وصفات الباذنجان المقلي الصحي.

طريقة قلي الباذنجان المقرمش بدون زيت

لا شك أن الباذنجان يعد من أنواع الخضار التي تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات وعلى مخزون كبير من الحديد كما أن تناوله نيا يعزز من صحة وعمل القلب والشرايين وكل الأوعية الدموية، كما أن تناول الباذنجان يقلل من الكوليسترول، لذا فلا بد من الابتعاد تماما عن وصفة الباذنجان المقلي الذي تتم تسويته في كمية كبيرة من الزيت الغزير، ومن خلال خطوات بسيطة لا بد من استعمال مكونات بسيطة فيها يسهل التحضير لأشهى وصفات من الباذنجان المقلي من دون الإضافة لأي قطرة من أي نوع من أنواع الزيوت.

مكونات إعداد الباذنجان المقلي بدون زيت

من الممكن قلي الباذنجان من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة وهي التي نذكرها على هذا النحو التالي:

شرائح من خضار الباذنجان بسمك متوسط.

ملعقتان من الدقيق الأبيض.

ملعقتان من النشا.

ملح وفلفل سود.

رشة من الشطة.

رشة من البابريكا.

القليل من الزعتر.

فصان ثوم مهروسين.

ملعقة من الخل.

طريقة التحضير