طريقة بيتزا المقلاة السريعة.. وجبة بسيطة لأولادك المستعجلين بدون فرن

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عمر شويل - جدة طريقة بيتزا المقلاة السريعة، بيتزا المقلاة سهلة وسريعة التحضير تعتبر البيتزا من المأكولات الشهيرة حول العالم الذي يحبونها الجميع من الرجال والنساء وخصوصاً الأطفال يطلبونها كثيراً، وتبحث الكثير من السيدات عن أسهل طريقة لعمل البيتزا في المنزل بكل بساطة ويسر، معنا نقدم لكم أسهل وألذ طريقة لعمل بيتزا المقلاة في المنزل.

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طريقة عمل بيتزا المقلاة

يوجد العديد من طرق عمل بيتزا المقلاة في المنزل ومن هذه لطرق نسردها لكم فيما يلي.

المكونات

٢ كوب دقيق.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة كمون.

ملعقة زبادي.

ملعقة سكر.

ملعقتان زيت كبيرة.

نصف كوب ماء دافئ .

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة خميرة.

طريقة التحضير

أولاً يجب أن نقوم بنخل الدقيق ثم نقوم بوضع البيكنج بودر والملح والكمون، ثم نقوم بوضع الخميرة على نصف كوب من الماء الدافئ مع الزبادي والزيت ونقوم بالتقليب جيداً، ثم نقوم بوضع الماء الدافئ وباقي المكونات على الدقيق مع العجن المستمر حتى تتماسك العجينة وتصبح لينه.

ثم نقوم برش القليل من الدقيق على الرخامة ونقوم بعجنها من جديد لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بوضع العجينة في وعاء ونقوم بتغطيتها ونضعها في مكان دافئ لمدة ساعة ونصف، ثم نضع المقلاة مع القليل من الزيت على نار هادئة جداً ونقوم بفرد العجينة ووضعها في المقلاة مع الحشو، الحشو على حسب الرغبة يمكن الحشو تونه أو لحمة مفرومة أو هوت دوج، مع تقطيع الفلفل الأخضر والزيتون والجبنة الرومي في حالة استخدام التونة في الحشو يجب وضع البصل المقطع شرائح مع عصير ليمون.

طريقة عمل صوص الطماطم المخصص للبيتزا

نقوم بوضع ٤ حبات من الطماطم في وعاء ونضع ٢ كوب من الماء وترفع على النار لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بإخراج الطماطم من الماء ونقوم بتقشيرها ثم نقوم بوضع الطماطم في الخلاط الكهربائي مع ملعقة صلصة وملعقة خل وملعقة توابل ونصف ملعقة ملح ونضرب جيداً، هذا الصوص يمكن استخدامه في جميع أنواع البيتزا.