صاروخ التبييض الفوري.. كريم لبان الذكر والنشا لتبيض البشرة وشد التجاعيد وازالة البقع الداكنة نهائيا

هناك العديد من كريمات تفتيح التي تستخدم للتخلص من البقع الداكنة الموجودة في الجسم وخصوصا في المناطق الحساسة في الوجه في هذه المناطق يكون من الصعب التخلص من البقع الداكنة فيها، ‏ولابد من محاولة التخلص من هذه البقع باستخدام بعض الكريمات والمنتجات الطبيعية حتى لا تتراكم الألوان على الوجه ويكون من الصعب التخلص منها لذلك لابد من استخدام خلطات تبيض تفتيح البشرة بشكل مستمر حتى نحصل على مظهر جميل وجذاب ودون أن تحصل أي مشاكل البشرة ومن خلال هذا المقال سنتحدث بالتحديد عن طريقة إعداد خلطة النشا ولبان ذكر لتبيض الجسم ‏وهذا الخليط سهل التحضير سنتحدث عن طريقة إعداد وعن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد لبان الذكر.

مكونات كريم النشا ولبان الذكر للتبييض

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خليط لبان الذكر والنساء له العديد من الفوائد التي يحتاجها الجسم فهو يساعد على تبييض الوجه التخلص من آثار حب الشباب والقضاء على خلايا الوجه الميتة كما انه يستخدم للتخلص من الدهون الزائدة التي تظهر على البشرة وتطهير الجلد وعلاج العديد من المشاكل التي تظهر في البشرة مثل الحكة والطفح الجلدي وغيرها وفيما يلي سنتحدث عن مكونات هذا الخليط:

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ملعقة كبيرة من كبيرة من النشا.

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‏ ملعقة كبيرة من مسحوق لبان الذكر.

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‏ كوب كبير من الماء.

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طريقة إعداد خليط لبان الذكر والأنثى

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من خلال النقاط التالية سنتحدث عن خطوات نحتاج إليها عند صناعة كريم لبان الذكر والنشا وهي:

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