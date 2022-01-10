فكرة جديدة للف ورق العنب والكرنب بالكيس بدون ماكينة هتلفي اكتر من 5 كيلو بدون تعب

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عمر شويل - جدة لف ورق العنب والكرنب بالكيس، من أهم الطرق التي من الممكن أن نعتمد عليها للحصول على أصابع من الملفوف بشكل سريع وبمنتهى السهولة حيث تعتبر وصفة المحاشي المشكلة من الخضار الورقي من بين أكثر الوصفات التي تساعدنا فيها العديد من الوسائل التي تيسر علينا خطوة اللف والحشو للورق وبمنتهى السهولة والسرعة ومن أهم تلك الخطوات التي تساعد في الحصول على الملفوف سريعا هي خطوات تتم من خلال طريقة الكيس والتي تساعد على الحصول على أفضل أنواع المحشي والتي تعد من الوصفات يسيرة التحضير بتلك الطريقة.

لف ورق العنب والكرنب بالكيس

لف ورق العنب والكرنب بالكيس من الطرق التي من الممكن أن تيسر على ربة المنزل العديد من الخطوات التي تساعد في إنجاز أفضل وصفات المحاشي المشكلة من ورق العنب وورق الكرنب ومن الممكن إنجاز عمل الملفوف بأقل وقت ممكن وهذا ما يساعد سيدة المنزل على أن تكون الوجبة جاهزة دون أن تأخذ منها الوقت الطويل اللازم لإعدادها ومن خلال الآتي توضيح لخطوات الطهي واللف للمحشي من نوعية وهذا ما يكون باستعمال كيس من البلاستيك ييسر كثيرا من خطوات الإعداد للمحاشي من النوع الورقي.

خطوات اللف لورق العنب والكرنب بالكيس

اللف لورق العنب والكرنب بالكيس يستلزم أن تقومين ببعض الخطوات البسيطة وتلك الخطوات تعمل على الحشو السريع وبعدها لف الورق بأقل وقت ممكن للتيسير كن تلك الخطوة وتقليص الزمن المستغرق للف المحشي والخطوات تكون كما يلي في النقاط القادمة:

الخطوة الأولى تكون من خلال استعمال الخليط من الأرز مع البصل المبشور والثوم والخضار مع التوابل والصلصة المركزة ويتم التقليب مع إضافة الملح بالكمية الملائمة.

بعد ذلك لا بد من الإعداد للورق بطريقة بسيطة وهي السلق الجيد بعد غمره بالماء المغلي مع الكمون.

نضع الورق بالمصفاة ليتخلص من الماء الزائد.

وضع كيس من البلاستيك على الفلانشة والتي سنلف عليها الورق.

وضع كيس من البلاستيك على الفلانشة والتي سنلف عليها الورق. نضع الورق على الكيس ونبدأ بتوزيع الحشوة واللف باستعمال الكيس.

بعد ذلك يتم وضع الملفوف بالوعاء المناسب للبدء بخطوة التسوية السريعة له.

فوائد تناول ورق العنب

هناك الكثير من الفوائد التي تحدث عند تناول اوراق العنب ومن أكثر هذه الفوائد تحتوي اوراق العنب علي مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الاصابة بالسرطان كما أن تناول اوراق العنب بشكل مستمر يساعد في تعزيز صحة القلب، يمنع حدوث الإمساك بسبب احتوائه على الماء والالياف كما أن اوراق العنب تعمل علي تقليل الإصابة بأمراض الزهايمر.