أسرار التجار.. تخزين ورق العنب بدون سلق من السنة للسنة كأنه طازة لسه شرياه

‏ورق العنب هو محبوب الجميع فمن منا لا يحب تناول ورق العنب وطعمه لذيذ ومذاقه الجميل ولونه الرائع ‏كل شيء في ورق العنب مميز حتى طريقة إعداد ورق العنب مميزة ولكن للأسف ورق العنب من النباتات التي لا تكون متواجد طوال العام ولكن يظهر فقط في فصل الصيف لذلك لابد من تخزين كميات كبيرة من ورق العنب حتى استطيع استخدامه طوال العام ولا يقتصر فترة إعداد ورق العنب على فترة الصيف فقط ولذلك لابد أن نتعلم الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها تخزين ورق العنب لفترة طويلة حتى نحصل علي في أي وقت خلال العام ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها تخزين ورق العنب لفترة طويلة دون أن يفسد أو يحدث له أي تغيير.

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طريقة تخزين ورق العنب من السنة إلي السنة

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سنقوم بتخزين ورق العنب داخل الفريزر وهذه الطريقة يمكن انتظر لمدة سنوات لم يحدث لورق العنب أي مكروه طالما انه كان متواجد داخل الفريزر وتحت درجة حرارة منخفضة ومن خلال هذه الخطوات سنتحدث عن الطريقة التي سنقوم من خلالها بتخزين ورق العنب لفترة طويلة:

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