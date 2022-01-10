نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار التجار.. تخزين ورق العنب بدون سلق من السنة للسنة كأنه طازة لسه شرياه في المقال التالي
ورق العنب هو محبوب الجميع فمن منا لا يحب تناول ورق العنب وطعمه لذيذ ومذاقه الجميل ولونه الرائع كل شيء في ورق العنب مميز حتى طريقة إعداد ورق العنب مميزة ولكن للأسف ورق العنب من النباتات التي لا تكون متواجد طوال العام ولكن يظهر فقط في فصل الصيف لذلك لابد من تخزين كميات كبيرة من ورق العنب حتى استطيع استخدامه طوال العام ولا يقتصر فترة إعداد ورق العنب على فترة الصيف فقط ولذلك لابد أن نتعلم الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها تخزين ورق العنب لفترة طويلة حتى نحصل علي في أي وقت خلال العام ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها تخزين ورق العنب لفترة طويلة دون أن يفسد أو يحدث له أي تغيير.
طريقة تخزين ورق العنب من السنة إلي السنة
سنقوم بتخزين ورق العنب داخل الفريزر وهذه الطريقة يمكن انتظر لمدة سنوات لم يحدث لورق العنب أي مكروه طالما انه كان متواجد داخل الفريزر وتحت درجة حرارة منخفضة ومن خلال هذه الخطوات سنتحدث عن الطريقة التي سنقوم من خلالها بتخزين ورق العنب لفترة طويلة:
- أولا نحضر كمية كبيرة من ورق العنب نزيل الأوراق و الجذور الموجودة على ورق العنب من الخارج.
- بعد ذلك نجمع كل اوراق ورق العنب نحضر قدر كبير ونضع فيه كمية كبيرة من الماء وننتظر الماء حتى يصل إلى مرحلة الغليان.
- بعد ذلك نضع كل كمية من أوراق العنب داخل الماء لمدة 10 دقائق فقط لا نزيد عن هذه المدة حتى لا تنهاره أوراق العنب داخل الماء الساخن.
- بعد ذلك نقوم بعمل أكوام من أوراق العنب المرتبة بعضها فوق بعض.
- يجب أن نحرص على أن تكون هذه الأوراق مرتبة وأن يكون ورق العنب مستوي حتى لا يتكسر داخل الفريزر عندما نقوم بإدخاله.
- بعد ذلك نحضر أكياس بلاستيكية ونننتظر حتى يكون ورق العنب بارد بعد أن قمنا بإخراج هي من الماء المغلي.
- نضع كل كومات ورق العنب داخل كيس بلاستيك ونترك الكيس بلاستيك داخل الفريزر لوقت طويل دون أن يحدث له شيء.
- عندما نرغب في استخدام ورق العنب نخرج ورق العنب من الثلاجة قبلها بمده حتى يكون جاهز للاستعمال.
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