برجر المطاعم الشهير.. طريقة عمل عجينة البرجر بكل أسرارها بطعم يجنن زي ماكدونالدز

يكاد أن يكون مستحيل أن تقابل شخص في يوم من الأيام وهو لا يحب تناول البرجر البرجر هو أحد أشهر المأكولات السريعة التي يحب تناولها العديد من الناس في كل مكان في العالم تقريبا وذلك بسبب طعم البرجر اللذيذ والمختلفة والذي يعطي شعور بالسعادة عند تناول وربما اعتدنا دائما أن اقوم بشراء البرجر من الأسواق ‏والمطاعم الشهيرة التي تقدم البرجر بطريقة مميزة ومختلفة ولكننا أيضا نستطيع إعداد هذا ‏هذا البرجر في المنزل وسيكون صحيا أكثر و اللحم الذي سنستخدمه في البرجر سيكون لحمًا خالصًا وهذا مختلف تمامًا ‏عن الذي يحدث في البرجر الذي نشتري من المطعم لانه يكون مضاف إليه بعض المكونات الأخرى ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن مكونات إعداد البرجر في المنزل والخطوات التي تساعدنا على إعداد البرجر في المنزل.

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مكونات إعداد البرجر في المنزل

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هناك الكثير من المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البرجر في المنزل بطريقة سهلة وسريعة وربما يكون اللحم هو الأساس في صناعة البرجر لكن سنقوم باضافة بعض الخضروات والمكونات الأخرى التي تعطي للبرجر طعم مختلف ومكونات البرجر هي:

1\2‬ كيلو من اللحم المفروم الطازج.‬

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‏ ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

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‏ ملعقة من زيت الزيتون.

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‏ ملعقة من الفلفل الأسود.

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‏ بصلة مفرومة.

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‏ طماطم مفروم.

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‏ ملعقة من الكزبرة المطحونة.

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طريقة إعداد البرجر في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البرجر في المنزل بطريقة سهلة وسريعة هذه الخطوات هي:

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