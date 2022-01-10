وصفات وطرق طبيعية لتكثيف الحواجب وتغزيرها بصورة ملحوظة وبمنتهى السرعة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب وتغزيرها، هناك بعض السيدات والفتيات التي يملكون حواجب خفيفة مما يجعلهم يبحثون على أهم الطرق والوصفات التي تساعد على تكثيف الحواجب وذلك لتغيير شكلهم إلى الأفضل لذلك سوف نوضح أهم الطرق والوصفات الخاصة بتكثيف الحواجب من خلال هذا المقال.

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طرق تكثيف الحواجب

نجد أن الحواجب الخفيفة لا تعطي مظهرا مرضي لأصحابها مما يجعلهم يقومون برسم حواجبهم بأقلام المكياج أو الذهاب إلى صالونات التجميل للقيام بحل لهذه المشكلة، وهناك من يسارع إلى عمل الوصفات والطرق الطبيعية التي تساعد على إنبات الحواجب بشكل طبيعي لذلك سوف نتعرف على أهم الوصفات والطرق الطبيعية من خلال النقاط التالية :

وصفة زيت الزيتون يساعد زيت الزيتون على تكثيف الحواحب وذلك لأنه يحتوي على كثير من الفيتامينات إلى جانب مضادات الأكسدة حيث يمكن أن نمسح بواسطة قطنة بحجم مناسب مبللة من زيت الزيتون على الحواجب كل مساء.

وصفة الزبادي وعسل النحل حيث نحضر ملعقة صغيرة من الخليطين نقوم بخلطهم جيدا حتى تمام التجانس ونضعهم على الحواجب لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسلهم جيدا بالماء.

عصير الليمون وزيت الخروع لكل منهم يساعد الحواجب على النمو حيث يحتوي عصير الليمون على فيتامين سي وزيت الخروع يحتوي على فيتامينات تساعد على تطويل الشعرة.

نصائح للاهتمام بالحواجب وتكثيفها