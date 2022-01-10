هل الإندومي ضار بالصحة ويجب التوقف عن تناوله

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عمر شويل - جدة بعد أن أصبح النودز السريع طعام رئيسي لكثير من الشباب حول العالم، انتشر جدل كبير حول كون تناول الإندومي ومنتجات النودلز سريع التحضير الأخرى ضار بالصحة، لكن هل هذا صحيح أم لا، بالنظر للكميات الكبيرة التي يتم استهلاكها من هذا المنتج الغذائي.

ما هو الإندومي

الإندومي هو نوع من النودلز الصيني (المعكرونة ) سريع التحضير، تم اخترعه في عام 1958 بواسطة رجل يسمى مموفوكو أندو كان يعيش باليابان، وكان هدفه هو الوصول لطريقة تجعل مكرونة الرامن الصينية تبقى صالحة للاستخدام لفترة طويلة.

وبالفعل توصل إلى طريقة لعمل ذلك عن طريق قلي العجينة في زيت النخيل قلي عميق، مما يؤدي إلى تقليل نسبة الرطوبة بها وهذا يمنعها من التعفن.

وعجينة الرامن في الأساس هي عبارة عن دقيق قمح وماء وملح، ويتم شدها ومطها لتصبح مثل الشعرية الرفيعة.

وكان الصينيون يصنعون منها أنواع مختلفة من الحساء، ثم انتقلت تلك الوصفة لليابان وأصبحت من الأطعمة الأكثر شعبية هناك.

ومع ظهور النودلز سريع التحضير وبسبب سهولة تحضيره انتشر من اليابان إلى جميع أنحاء العالم، واليوم تباع حوالي 102 مليار عبوة من هذا المنتج كل عام.

وحتى تعيش لفترة أطول وأيضًا للحصول على نكهة وطعم مميزان، يتم إضافة عدة مواد حافظة إلى المكرونة، وهذه المكونات هي التي تسبب الجدل الكبير حول كون الإندومي ضار بالصحة.

هل الإندومي ضار بالصحة

نظرًا لأن هذه المعكرونة سريعة التحضير مصنوعة لتحمل مدة صلاحية أطول ، يتم معالجتها بشكل كبير.

وهي في الواقع تحتوي على نسبة منخفضة من العناصر الغذائية، ونسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية والصوديوم.

وهي مغطاة بالألوان الاصطناعية والمواد الحافظة والإضافات والمنكهات.

وفي معظم الحالات يضاف إليها الغلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) وكذلك ثلاثي بيوتيل هيدروكينون (TBHQ) – مادة حافظة كيميائية مشتقة من صناعة البترول – موجودة في المعكرونة سريعة التحضير تستخدم لتحسين الذوق والحفاظ على خصائصها.

وعلى الرغم من أن المدخول الغذائي لهذه العناصر مسموح به في حدود محدودة ، فإن تناولها بانتظام يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة.

ومن تلك المشاكل متلازمة التمثيل الغذائي نظرا لارتفاع نسبة الصوديوم بها، كما أثبتت بعض الأبحاث أن الإفراط في تناول النودلز السريع يمكن أن يسبب مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

أيضًا نظرًا لأن هذه المعكرونة تصنع من دقيق القمح الأبيض المعالج فإنها تكون غير مشبعة لأنها لا تحتوي على الألياف.

أيضًا بالرغم من أن بعض الأنواع تعزز بالفيتامينات، إلا أن معظم الأنواع تكون خالية من القيمة الغذائية.

هل من الأفضل الامتناع عن تناول الإندومي

خلصت معظم الدراسات إلى أن تناول المكرونة سريعة التحضير قد يكون له أضرار معظم الأطعمة السريعة والجاهزة الأخرى، والتي تشمل السمنة بشكل أساسي ومتلازمة التمثيل الغذائي وما يصاحبها من أمراض.

أما في حالة تناولها بشكل معتدل، وعدم الاعتماد عليها كغذاء أساسي فقد لا يسبب مشاكل صحية.

وبشكل عام يفضل اختيار نوع جيد، ويمكن تعزيزها ببعض الخضروات البروتين لإضافة بعض المغذيات لها.