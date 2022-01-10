احلي من الجاهز.. طريقة عمل عجينة الكريب بكل أسرارها وتكاتها بطعم احلي من المطاعم

عجينة الكريب هي من أسهل وأفضل الوصفات التي يحبها الكبار والصغار، حيث أن الكريب من الأكلات المفضلة التي يذهب الناس إلى المطاعم من أجل تناولها، كما أن الكريب يمكن تناوله بحشو حادق أو حشو حلو، فهو من الأكلات السهلة والخفيفة، كما أنه سهل التحضير، ولذلك يمكن تحضير الكريب في المنزل من أجل جميع أفراد الأسرة، كما أن الكريب يمكن أن يتم تناوله بدون حشو أو بالحشو، فهو من الأطعمة الخفيفة على المعدة، ولذلك يعتبر الكريب من الأكلات المناسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، ولذلك يفضل تناولها بشكل مستمر.

مكونات إعداد الكريب زي المحلات

تعتبر تلك الوصفة من أفضل وصفات تحضير الكريب الحادق الذي يتم حشوه بالجبن أو باللحوم أو بالفراخ أو بالزيتون أو بالكبدة، حيث يتم تنفيذ الخطوات التالية:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

3 بيضة.

ربع كوب من الماء الدافئ.

3 ملاعق من الزيت أو السمنة.

ربع ملعقة من الملح الناعم.

كوب من اللبن.

طريقة إعداد الكريب في البيت

في إناء يتم خفق اللبن مع البيض والماء بشكل تدريجي.

ثم نقوم بإضافة الدقيق إلى خليط اللبن والبيض.

ثم نقوم بإضافة الملح والزيت إلى خليط اللبن والدقيق.

ثم نقوم بتقليب جميع المكونات معا حتى يتم الحصول على عجينة سائلة.

ثم نترك العجينة لترتاح لمدة 20 دقيقة.

ثم نقوم بتسخين المقلاة المخصصة لعمل الكريب، ثم نقوم بوضع كمية صغيرة في المقلاة، ونلف المقلاة بشكل دائري للحصول على كريب في شكل متساوي.

بعد نضج الكريب نقوم بتقليب الكريب على الوجه الأخر حتى تمام النضج.

ثم نقوم بإخراج الكريب على صينية من أجل تجهيز الحشو الحادق.

ويتم عمل باقي كمية الكريب بنفس الطريقة.

فوائد تناول الكريب

يمتلك الكريب الكثير من الفوائد الصحية التي تفيد جسم الإنسان، حيث أن الكريب يقوم بتزويد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية، ومن أهم فوائده ما يلي: