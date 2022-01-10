نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون جبار لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك 20 كيلو هتقشريهم من غير تعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة الثوم من أهم المكونات التي لا بد من توفرها بشكل مستمر بالمطبخ الشرقي والمصري بالتحديد حيث أن هناك الكثير من الوصفات والمأكولات المصرية لا يصح طهيها من دون الاستعانة بالثوم والذي يعتبر واحد من أقوى المنكهات للكثير من الوجبات الغذائية وتحضير الكثير من الأطباق الرئيسية ومن خلال ما يلي نوضح أهم المعلومات عن طريقة لتقشير الثوم تكون سريعة ومميزة بقدرتها على الحصول على الثوم مقشر بسرعة وبدون إرهاق أو تضييع وقت لربة المنزل.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

من الممكن لكل ربة منزل تفضل إضافة الثوم دوما في وجباتها أن تقوم بالاعتماد على واحدة من بين الطرق التي نذكرها فيما يأتي للحصول السريع على الثوم مقشر وجاهز تماما على الاستخدام حيث تعتبر كميات الثوم الكبيرة من المهم أن نقوم بتجهيزها وتحضيرها سريعا يكون بتلك الطرق الآتية وبالأخص حال الرغبة في التحضير لوصفة ثوم البودرة أو وجبات تستهلك ثوم بكمية كبيرة مثل الفتة بالثوم والخل أو الكشري أو نوعيات الخضار المسبك، ومن الممكن أن نقشر الثوم كما يلي:

خطوات تقشير الثوم بالكيس البلاستيك

من الممكن أن يتم التحضير للثوم مقش بكميات كبيرة من خلال الاستعانة بالآتي من الخطوات القادمة:

نضع الثوم مفكك بداخل الكيس البلاستيك.

لا بد من فرك الثوم قليلا باليد قبل وضعه بالكيس.

لا بد من فرك الثوم قليلا باليد قبل وضعه بالكيس. بعد ذلك يتم استعمال هون في طرق الكيس المحتوي الثوم طرق خفيف.

نخرج الثوم ونجد أن القشر ينزع منه بسهولة.

بعد ذلك يتم استعمال الثوم بشكل عادي.

طريقة الماء لتقشير الثوم بسرعة

في حالة الرغبة في التقشير لكمية كبيرة من الثوم فلا بد من الاستعانة بتلك الطريقة البسيطة والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل وتجهيز فصوص الثوم بحيث تكون جاهزة على الاستعمال مباشرة ولا بد من استخدام الماء الساخن لنقع للثوم مدة خمس دقائق ومن الممكن بعدها أن نقشر الثوم سريعا حيث تنزلق القشرة بسرعة فور إخراجها من الماء والبدء في تقشيرها ومن خلال الاستعمال للماء سواء ساخن أو بارد يسهل التقشير للثوم بمنتهى السرعة.

قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة اكتر من طريقة لتقشير الثوم بكل سهولة ومن أهم هذه الطرق يمكنك استخدام كيس تفريز فقوم بوضع فص الثوم في كيس التفريز وربطة جيدا ثم قومي باستخدام مدق الثوم وسوف تلاحظين فصل قشور الثوم عن فص الثوم بكل سهولة وهذه الطريقة يمكنك استخدامها في هرس كمية كبيرة من الثوم.