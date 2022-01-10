نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة ملعقة لبان الدكر سيجعلك كانك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون بقع او تجاعيد في المقال التالي
تعتبر البشرة من أكثر الأشياء التي تعمل العديد من الفتيات على الإهتمام بها لأن البشرة تعتبر سر جاذبية وجمال كل إمرأة ، حيث نجد البعض من الفتيات يعاني من وجود بعض المشكلات بها مثل وجود الهالات السوداء والبقع الداكنة أو إسمرار لون الوجه ولكن تعتبر المشكلة الكبرى التي تعاني منها الفتيات هي مشكلة وجود التجاعيد التي تؤدي إلى الإصابة بالعديد من المشكلات لهؤلاء الذين يعانون من هذه المشكلة لأنهم يعتقدون أنهم تقدم بهم السن ولكن في الحقيقة أن ظهور التجاعيد ناتجة من الإستخدام الخاطئ على البشرة حيث تعتبر البشرة من أكثر الأشياء التي يجب الإعتناء بها وإستخدام بعض الإستخدامات الصالحة على البشرة التي لا تحلق الضرر بها ولا تسبب أي مشكلة بها.
مكونات عمل خلطة لبان الدكر لشد تجاعيد الوجة
- أربعة ملاعق كبيرة فقط من لبان الدكر.
- نصف كوب واحد فقط من الماء.
- أربعة ملاعق كبيرة فقط من زيت جوز الهند.
- أربعة ملاعق كبيرة فقط من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة واحدة كبيرة فقط من الفازلين الطبي.
طريقة التحضير
- عليكي بغسل البشرة أولا وقبل تحضير هذه الوصفة بغسلها بالماء البارد وبالغسول المناسب لنوع بشرتك ثم نشفيه جيدا بواسطة قطعة من القطن.
- بعد ذلك أحضري طبق متوسط الحجم ونظيف وضعي بها أربعة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند مع أربعة ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو مع ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي حتي تندمج الزيوت مع الفازلين الطبي جيدا.
- بعد ذلك قومي بتحصير إناء متوسط الحجم وضعي به نصف كوب من الماء مع خمسة ملاعق كبيرة من لبان الدكر وضعيه على النار متوسطة الحرارة حتى يغلي جيدا.
- بعد ذلك أرفعيه من على النار وأتركيه حتى يبرد قليلا ثم عليكي بتشغيل الخلاط الكهربائي وقومي بخلط لبان الدكر مع الماء حتي تتمكني من الحصول على قوام كثيف.
- بعد ذلك قومي بتفريغ خليط لبان الدكر مع زيت اللوز الحلو والفازلين وزيت جوز الهند وقومي بخلط هذه الخلطة جيدا.
- ثم قومي بوضع هذه الخلطة على بشرتك بالتساوي وأتركيها على بشرتك لمدة خمسة عشر دقيقة بعد ذلك أغسلي بشرتك بالماء البارد ثم نشفيها جيدا وعليكي بعمل هذه الوصفة ثلاث مرات في كل إسبوع للحصول على أفضل النتائج.
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