معجزة ملعقة لبان الدكر سيجعلك كانك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون بقع او تجاعيد

تعتبر البشرة من أكثر الأشياء التي تعمل العديد من الفتيات على الإهتمام بها لأن البشرة تعتبر سر جاذبية وجمال كل إمرأة ، حيث نجد البعض من الفتيات يعاني من وجود بعض المشكلات بها مثل وجود الهالات السوداء والبقع الداكنة أو إسمرار لون الوجه ولكن تعتبر المشكلة الكبرى التي تعاني منها الفتيات هي مشكلة وجود التجاعيد التي تؤدي إلى الإصابة بالعديد من المشكلات لهؤلاء الذين يعانون من هذه المشكلة لأنهم يعتقدون أنهم تقدم بهم السن ولكن في الحقيقة أن ظهور التجاعيد ناتجة من الإستخدام الخاطئ على البشرة حيث تعتبر البشرة من أكثر الأشياء التي يجب الإعتناء بها وإستخدام بعض الإستخدامات الصالحة على البشرة التي لا تحلق الضرر بها ولا تسبب أي مشكلة بها.

مكونات عمل خلطة لبان الدكر لشد تجاعيد الوجة

أربعة ملاعق كبيرة فقط من لبان الدكر.

نصف كوب واحد فقط من الماء.

أربعة ملاعق كبيرة فقط من زيت جوز الهند.

أربعة ملاعق كبيرة فقط من زيت اللوز الحلو.

ملعقة واحدة كبيرة فقط من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير