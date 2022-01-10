نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخدمي هذا الزيت تقليل ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم مهما كان نسبته عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وداعا لارتفاع مستوى الكوليسترول، هذه الجملة كثيرا ما تلفت الأنظار في البحث عن ما ورائها عندما نتناول الكثير من الدهون المشبعة وعدم ممارستنا للرياضة كل هذا يسبب ارتفاع كبير في مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وهذا يعني أنه عندما نغير من نمط حياتنا كل هذا سيختلف تماما، وسوف نعرض لكم في هذا المقال بعض الاطعمة التي يجب أن تكون موجودة داخل مطبخك.

تقليل ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم

أن المواد الدهنية وهي ما يسمى بالكوليسترول قد تتسبب في سد الأوعية الدموية، وهذا الأمر من الممكن أن يكون سببا في السكتات الدماغية ومشاكل أخري في القلب، ومن الممكن تغيير أسلوب حياتك في النظام الغذائي واتباع بعض التمارين أن يقلل من ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار، لهذا يجب علينا تغييرالزيت النباتي بزيت الزيتون، وذلك لأن هذا الزيت يساعد في خفض مستوى الكوليسترول.

أنواع الدهون

الدهون نوعان دهون مشبعة ودهون غير مشبعة وزيت الزيتون يعتبر من الزيوت التي تحتوي على دهون غير مشبعة، كما أن هناك عدة دراسات عن الأطعمة التي تحتوي على دهون غير مشبعة؛ فهي تساعد كثيرا على خفض مستوى الكوليسترول، وأن النظام الغذائي التي يحتوي على زيت الزيتون له القدرة على تقليل خطر التعرض لمشاكل القلب والسكتات الدماغية.

زيت الزيتون وفوائده في انخفاض مستوى الكوليسترول

يحتوي زيت الزيتون على 75٪ من الأحماض الأحادية الدهنية غير المشبعة وقد يساعد كثيرا هذه الأنواع من الدهون على خفض مستوى الكولسترول الضار، والآن يمكنك استخدام زيت الزيتون في النظام الغذائي الخاص بك وفي السلطات، وكل هذا مع أتباع الألعاب الرياضية كل هذه الأمور سوف تقلل من انخفاض الكولسترول مما يؤدي أيضا إلى تقليل نسبة خطر التعرض لأمراض القلب.