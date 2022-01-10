نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري المهلبية اللذيذة بالنشا والمكسرات بطريقة مختلفة ومميزة وبطعم لذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر المهلبية من الحلويات الشرقية التي لها شهرة كبيرة جدًا وشعبية في بلادنا، والتي تعتبر من أكثر الحلويات التي يتم تحضيرها منزليًا، وتقوم كل أم بالتفنن في تقديمها خاصتًا للأطفال فهي سهلة الأكل، وخفيفة على المعدة، فهي مكونة من مواد طبيعية وامنه جدًا للاولاد، كما أنها مغذية ايضًا، ويمكن عمل المهلبية بكل سهولة، ولا تحتاج إلى أي مجهود أو مكونات مكلفة.

طريقة عمل المهلبية اللذيذة

اذا كنتي تبحثين عن حلوى لذيذة لأطفالك ولأسرتك، فلا يوجد اسهل واجمل من المهلبية، وهي التي اعتدنا على تناولها في المناسبات و في اجمل الأوقات، والتي بالفعل لا تحتاج الى اي مجهود أو تعب في دقائق معدودة يتم تجهيزها بأجمل طعم، وتمنح الجسم العديد من الفوائد وذلك قد يرجع لما تحتوية من مكونات، ولذلك سوف نعرض لكم تفاصيل عمل المهلبية اللذيذة الان.

يمكنك اختيار طريقة المهلبية المناسبة لكي من بين أكثر من وصفة، وسوف نقدم لكم من خلال المقال أهم طرق تحضير المهلبية بشكل بسيط و بدون اي مجهود، وهي كالآتي:

طريقة المهلبية بالنشا

طريقة عمل المهلبية بالنشا هي الطريقة المتعارف عليها لعمل المهلبية بالشكل التقليدي والتي يتم انتشارها بشكل كبير ومن أسهل الطرق وهي كالآتي:

المكونات

ثلاث أكواب من اللبن الحليب كامل الدسم.

نصف كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من نشا الذرة.

كمية بسيطة من الماء لا تتعدى النصف كوب.

ملعقة ماء ورد او ماء زهر حسب المتواجد.

نصف كوب من المكسرات المختلفة التزين.

طريقة التحضير

استخدمي إناء متوسط الحجم، وأضيفي بداخله اللبن الحليب ولكن لابد أن يكون اللبن بارد.

بعد ذلك ارفعي هذا الإناء على النار واتركيه حتى يسخن قبل الغليان.

أضيفي إليه السكر التي تم تجهيز.

قلبي السكر جيدًا حتى يذوب تمامًا مع الحليب.

قومي بمزج النشا مع كمية المياه القليلة التي تم تجهيزها.

قلبي النشا جيدًا، وبمجرد بداية غليان الحليب قومي بصب النشا إليه.

اخفضي النار على المكونات، ثم قومي بالتقليب المستمر، وذلك حتى يصبح بالقوائم المرغوب فيه.

بعد الانتهاء ارفعي الإناء على النار، واتركيه حتى يبرد قليلًا.

صبي الخليط في أطباق مناسبة الحجم.

زيني الأطباق الان بالمكسرات.

توضع الأطباق في الثلاجة، حتى تبرد تمامًا.

طريقة عمل المهلبية بالشكولاتة

المهلبية بالشوكولاتة شكل مختلف بعض الشيء، ولكن ذات طعم رائع يحبها الاطفال والكبار وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

كيلو من اللبن الحليب.

اربع ملاعق كبار من الكاكاو.

كوب من السكر الناعم.

اربع ملاعق كبار من القشطة البلدي.

خمس ملاعق من النشا.

طريقة التحضير