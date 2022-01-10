نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشرب كوب قبل النوم بساعة وستشعر بالنعاس فورا.. افضل عشبة لعلاج الأرق وقلة النوم في المقال التالي
مشكلة الأرق تقريبا من أبرز المشاكل التي يعاني منها الكثير من الناس خصوصا بعد يوم عمل مليء بالمهام أو الدراسة وغيرها ورغم كل هذه المصاعب إلا أن الإنسان عندما يذهب إلى سريره يحاول النوم فإن النوم لا يأتي إليه بل انه يحاول بقدر الإمكان البحث عن طريقة يمكن من خلالها الحصول على النوم والراحة حتى ابدأ يومه الجديد وهو في صحة جيدة ومن خلال هذا المقال سنحاول أن نحصل على وصفة يمكن من خلالها النوم بشكل جيد والشعور بالراحة أثناء النوم دون التعرض للارق وهذه الطريقة غالبا تكون من خلال تناول احد المشروبات الطبيعية التي تساعد على ذلك.
مكونات المشروبات الطبيعية التي تساعد على النوم بشكل سريع
فيما يلي سنتحدث عن احد المشروبات التي تساعدنا على النوم بشكل سريع و التخلص من مشكلة الأرق وذلك عند تناول هذا المشروب قبل النوم مباشرة وهذا المشروب هو مشروب اليانسون ويتكون هذا المشروب من:
- ملعقة كبيرة من بذور اليانسون.
- كوب كبير من الماء.
- يمكن أيضا إضافة ملعقة من العسل لتحسين طعم المشروب.
ويتم إعداد هذا المشروب بالطريقة التالية:
- نضع كوب الماء على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان ثم نضيف له ملعقة من بذور اليانسون حتى يغلي مرة أخرى.
- ونستمر في التحريك.
- بعد ذلك نسكب الماء والينسون داخل كوب زجاجي.
- ونضيف له ملعقة من العسل الطبيعي.
- اليانسون للتخلص من الأرق
- يساعد اليانسون على التخلص من الأوراق لأنه من المشروبات الدافئة التي يحتاج إليها الجسم
- وهو يسبب الراحة والاسترخاء ويمنح الجسم شعورا جيدا يجعله يرغب في النوم وذلك عند
- شرب اليانسون قبل النوم مباشرة ويمكن إضافة بعض النكهات الأخرى مع اليانسون حتى يكون لذيذ مثل العسل الطبيعي او الحليب او غيرها.
هناك مشروبات أخرى أيضا يمكن الاعتماد عليها للتخلص من الأرق ولكن يعد مشروب اليانسون
- هو أكثر المشروبات التي تستخدم في التخلص من الأرق كما أنه من المشروبات المتوفرة دائما.
ولكن المشكلة فقط التي تواجه الأشخاص الذين يتناولون اليانسون دائما هو أنهم يستيقظون في الليل أكثر من مرة للدخول إلى الخلف لانه يؤدي إلى ادرار البول.
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