اشرب كوب قبل النوم بساعة وستشعر بالنعاس فورا.. افضل عشبة لعلاج الأرق وقلة النوم

‏مشكلة الأرق تقريبا من أبرز المشاكل التي يعاني منها الكثير من الناس خصوصا بعد يوم عمل مليء بالمهام أو الدراسة وغيرها ورغم كل هذه المصاعب إلا أن الإنسان عندما يذهب إلى سريره يحاول النوم فإن النوم لا يأتي إليه ‏بل انه يحاول بقدر الإمكان ‏البحث عن طريقة يمكن من خلالها الحصول على النوم والراحة حتى ابدأ يومه الجديد ‏وهو في صحة جيدة ومن خلال هذا المقال سنحاول أن نحصل على وصفة يمكن من خلالها النوم بشكل جيد والشعور بالراحة أثناء النوم دون التعرض للارق وهذه الطريقة غالبا تكون من خلال تناول احد المشروبات الطبيعية التي تساعد على ذلك.

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مكونات المشروبات الطبيعية التي تساعد على النوم بشكل سريع

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فيما يلي سنتحدث عن احد المشروبات التي تساعدنا على النوم بشكل سريع و التخلص من مشكلة الأرق وذلك عند تناول هذا المشروب قبل النوم مباشرة وهذا المشروب هو مشروب اليانسون ويتكون هذا المشروب من:

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ملعقة كبيرة من بذور اليانسون.

كوب كبير من الماء.

يمكن أيضا إضافة ملعقة من العسل لتحسين طعم المشروب.

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ويتم إعداد هذا المشروب بالطريقة التالية:

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