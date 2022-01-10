وداعا لفشل البسبوسة.. طريقة عمل بسبوسة الحلواني مرملة ومكرملة بطعم جنان ومقادير مظبوطة 100%

البسبوسة من الأكلات الشرقية المشهورة التي يتم اعدادها في الكثير من المناسبات الكبيرة ويتم إعداد البسبوسة بأكثر من طريقه ومن أبرز الطرق التي يتم بها إعداد البسبوسة بطريقة مختلفة هي طريقة كرات البسبوسة التي لها رائحة جميلة وطعم جميل كما أنه شكلها يكون رائع ويتم إعداد الكثير من قطع البسبوسة لتقديمها في مختلف المناسبات ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها اعادة كرات البسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة وتعجب جميع افراد العائلة كما أنها سهلة التحضير ومناسبة للكبار والصغار ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها لعمل البسبوسة ونتحدث أيضا عن خطوات عمل البسبوسة في المنزل.

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مكونات إعداد كرات البسبوسة

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نحتاج إلى العديد من المكونات التي تساعدنا في إعداد كرات البسبوسة اللذيذة والتي يكون لها نفس طعم البسبوسة العادية ولكنها تختلف قليلا في شكل البسبوسة وبعض المكونات الأخرى من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل كرات البسبوسة وهذه المكونات هي:

علبة كبيرة من القشطة الجاهزة.

محلول سكري ويدعى الشيرة.

بندق محمص.

لوز محمص.

كوب من السميد.

ملعقة صغيرة من الباكنج باودر .

½ كوب من السكر المطحون.

½ كوب من السمن الطبيعي.

كوب من الزبادي البلدي.

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طريقة إعداد البسبوسة في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد كرات البسبوسة الشهية وهذه الخطوات هي: