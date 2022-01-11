خلطتي السحرية في عمل صينية المسقعة بالبشاميل بطريقة مميزة لم ترونها من قبل

المسقعة من الأطباق المصرية الشهيرة وتوجد طرق مختلفة لعملها سواء كانت بالصلصة أو بالبشاميل ولكل واحدة منهم طعم مميز، والباذنجان من أهم الخضروات التي يجب تناولها بشكل يومي خاصة للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم وهو يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية وبالتالي يقوي مناعة الجسم ويمنع الإصابة بالأمراض الخطيرة واليوم نقدم لكم طريقة مميزة لعمل صينية المسقعة بالبشاميل فتابعونا.

طريقة عمل صينية المسقعة بالبشاميل

المكونات:

كيلو باذنجان رومي.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

3 حبات فلفل رومي أخضر.

4 فصوص ثوم.

2 حبة بصل متوسطة الحجم.

2 حبة طماطم متوسطة الحجم.

3 ملاعق كبيرة صلصة.

ليمونة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة خل.

مكونات البشاميل:

3 ملاعق كبيرة دقيق.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

لتر حليب.

ملح وفلفل أسود.

ربع ملعقة بهارات مشكلة.

جبنة موزاريلا مبشورة للوجه.

طريقة التحضير:

نحمر البصل مع الثوم في مقلاة حتى يصبح اللون ذهبي ثم تضاف اللحمة مع الملح والفلفل الأسود والبهارات والكمون. احرصي على تقليب اللحمة جيدا حتى لا تصبح عبارة عن كتلة يمكن أيضا إضافة الفلفل الأخضر المقطع إلى شرائح. بعد ذلك يوضع الصلصة مع عصير الطماطم والخل والليمون ونترك المكونات حتى تنضج الآن نقوم بقلي الباذنجان. والفلفل أيضا ثم يرفع على مناديل مطبخ نجهز البشاميل من خلال وضع وعاء على النار مع الزبدة والدقيق ونقلب حتى يتغير لونه. ثم يضاف الحليب مع البهارات ونقلب للحصول على القوام المناسب نحضير صينية بيركس ونضع مغرفة من البشاميل. وفوقها البانجان ثم الفلفل وبعدها حشوة اللحمة المفرومة ثم البشاميل وعلى الوجه الجبنة الموزاريلا والبارميزان أيضا. ندخل الصينية إلى فرن ساخن حتى تأخذ اللون المناسب ثم تقدم مع عيش بلدي أو أرز ومخلل وبالهنا والشفا.

طريقة عمل المسقعة المصرية

المكونات:

باذنجان رومي.

فلفل أخضر رومي.

فلفل حار.

بطاطس.

ثوم مفروم.

عصير طماطم.

صلصة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير: