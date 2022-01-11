طريقة عمل بطاطس ماكدونالدز المقلية خلال دقائق بدون خطوات كثيرة

طريقة عمل بطاطس ماكدونالدز من أكثر الوصفات المطلوبة في جميع أنحاء العالم وليس الوطن العربي فقط، وهذا لأنها تتميز بالقرمشة من الخارج وبالمذاج الجيد الهش من الداخل، لذلك إليك الآن الطريقة المثالية بدون غلي البطاطس أو وضعها في ماء ساخن ووضعها مرة أخرى في البراد وهذه الطرق التي تحتاج إلى خطوات كثيرة لكن بلا فائدة في النهاية، لذلك تابعي الوصفة التي قمت بإحضارها لكي الآن حتى تقومي بصنع ما تريدي للمحافظة على نفسك وعائلتك من الزيوت الغير صحية التي يتم استخدامها في الطعام الجاهز، تابعي الآن الوصفة.

طريقة عمل بطاطس ماكدونالدز

سنتعرف الآن على طريقة عمل بطاطس ماكدونالدز بحذفيرها دون الاستعانة بأي بطاطس جاهزة على القلي أو نصف مستوية التي تعتبر من باهظة الثمن فيمكنك بخمسة جنية عمل الكثير من البطاطس المقلية المفضلة لديك، وإليك الآن الطريقة:

المكونات

كيلو من البطاطس الصالحة للقلي.

ماء مثلج وبه بعض قطع من الثلج.

زيت قلي بدون نكهة.

ملح.

طريقة التحضير

حان الآن موعد خطوات تحضير البطاطس المقلية الشهية التي يجب أن تقوم بتجربتها أي كنت، تابع الطريقة: