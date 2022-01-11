نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بطاطس ماكدونالدز المقلية خلال دقائق بدون خطوات كثيرة في المقال التالي
طريقة عمل بطاطس ماكدونالدز من أكثر الوصفات المطلوبة في جميع أنحاء العالم وليس الوطن العربي فقط، وهذا لأنها تتميز بالقرمشة من الخارج وبالمذاج الجيد الهش من الداخل، لذلك إليك الآن الطريقة المثالية بدون غلي البطاطس أو وضعها في ماء ساخن ووضعها مرة أخرى في البراد وهذه الطرق التي تحتاج إلى خطوات كثيرة لكن بلا فائدة في النهاية، لذلك تابعي الوصفة التي قمت بإحضارها لكي الآن حتى تقومي بصنع ما تريدي للمحافظة على نفسك وعائلتك من الزيوت الغير صحية التي يتم استخدامها في الطعام الجاهز، تابعي الآن الوصفة.
طريقة عمل بطاطس ماكدونالدز
سنتعرف الآن على طريقة عمل بطاطس ماكدونالدز بحذفيرها دون الاستعانة بأي بطاطس جاهزة على القلي أو نصف مستوية التي تعتبر من باهظة الثمن فيمكنك بخمسة جنية عمل الكثير من البطاطس المقلية المفضلة لديك، وإليك الآن الطريقة:
المكونات
- كيلو من البطاطس الصالحة للقلي.
- ماء مثلج وبه بعض قطع من الثلج.
- زيت قلي بدون نكهة.
- ملح.
طريقة التحضير
حان الآن موعد خطوات تحضير البطاطس المقلية الشهية التي يجب أن تقوم بتجربتها أي كنت، تابع الطريقة:
- تقوم الآن تنظيف البطاطس أو البطاطا جيدًا تحرص على تقشيرها.
- ابدأ الآن في تقطيعها بشكل يدوي على شكل أصابع متوسطة الحجم متشابه، أو يمكنك استخدام أدوات التقطيع الكهربائية أو اليدوية التي تقوم بنفس النتيجة.
- اغسل البطاطس جيدًا من النشا الذي يوجد عليها واحرص على نقعها لمدة خمس دقائق في الماء البارد مع مكعبات الثلج.
- الآن قم بإخراجها وتجفيفها جيدًا بواسطة مناديل نظيفة، أثناء عملية النقع يجب أن تكون قد أشعلت الموقد على وعاء عميق به زيت غزير حتى يسخن.
- قم بوضع قطعة من البطاطس لكي تقوم باختبار حرارة الزيت إذا ارتفع في الأعلى قم الآن بوضع البطاطس وانتظر إلى أن تحمر وتصبح ذهبية، لا تبالغ في تسويتها حتى لا تصبح مقرمشة زيادة عن اللزوم.
- أخرجها الآن على شبكة ذات ثقوب صغيرة حتى يتصف منها الزيت الزائد (تمنع المصفاة أو الشبكة من جعل البطاطس طرية لأنها تحيطها بالهواء من جميع الجوانب لذلك اتركي المناديل جانبًا واستخدمي المصفاة).
- يجب أن تقوم بوضع الملح والبطاطس ساخنة حتى تحصل على طعم بطاطس ماكدونالدز الشهيرة وبالهناء والشفاء.
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