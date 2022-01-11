نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيه في الليل لتبيض وشد الوجه بسرعة وفي الصباح الكل سيسالك عن السر بشرة مشدودة وبيضاء كالحليب في المقال التالي
دائما تتميز بشرة المغربيات بنعومة ورطوبة فائقة لذلك تدار الكثير من الأسئلة حول أثر هذه البشرة الصافية الخالية من أي عيوب التي لا تحتوي على أي خطوط دقيقة كما أنها ناصعة البياض وهذا يعود إلى بعض الخلطات السرية التي يتم استخدامها للتخلص من مشاكل البشرة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد خلطة تبييض وشد البشرة وسنتحدث أيضا عن طريقة التخلص من البقع الداكنة والخيوط الدقيقة الموجودة في الوجه وهي احد الخلطات المغربية التي يمكن اعدادها في المنزل بسهولة.
مكونات الخلطة المغربية لتبييض وشد البشرة
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع شد البشرة والتخلص من التجاعيد التي تظهر عليها مع التقدم في العمر وجميع المكونات الطبيعية ويتم استخدام بعض المكونات الخاصة مثل الطمي المغربي الذي يساعد على التخلص من الخلايا الميتة وتجديد خلايا البشرة والمكونات التي نحتاج إليها لإعداد الخليط هي:
- كوب من الماء الفاتر.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.
- أربع ملاعق كبيرة من الطمي المغربي. ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.
طريقة إعداد الخلطة المغربية لتبيض وشد البشرة
فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد خلطة تبييض البشرة والتخلص من الخلايا الداكنة وهذه الخطوات هي:
- نحضر وعاء كبير ونظرة في جميع المكونات العسل وعصير الليمون الطمي المغربي وزيت الأرجان.
- بعد ذلك نحضر كوب من الماء الفاتر ونسكبهُ تدريجيًا على المكونات.
- في الخطوة التالية نقوم بتحريك المكونات بشكل سريع ونقوم بتوزيعها على منطقة البشرة ونحرص أن يكون هذا بعيدا عن العين.
- نترك هذا الخليط على البشرة تقريبا لمدة 1\2 ساعة حتى يدخل إلى الخلايا وبعد ذلك نتخلص من آثار الخليط.
- بعد استعمال هذه الخلطة المغربية نكون بغسل الوجه جيدا بالغسول وبعده بالماء البارد.
- سنلاحظ بعدها أن الخلايا الميتة على البشرة والجلد المتراكم بدأ يذهب ويصبح للوجه نضارة وحيوية.
- يمكن استخدام هذه الخليط بشكل يومي للحصول على بشرة ناعمة.
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