بدون كحت.. طريقة تنظيف الكرشة بمكون ميخطرش علي بالك يجعلها ناصعة البياض والتخلص من الزفارة نهائيا

الكرشة من أسهل الوصفات التي من الممكن أن يتم من خلالها عمل وصفات مميزة ومن الممكن أن تنظف ليس بطريقة واحدة وإنما بعدة طرق ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أيسر الطرق التي من الممكن لكل ربات البيوت الاتباع لخطواتها للاستعمال للكرشة وتنظيفها وتكون آمنة تماما وجاهزة للإدخال بمختلف الوصفات، ومن خلال ما يلي من تلك السطور نتحدث بالتفصيل على الطرق الأيسر للحصول على الكرشة نظيفة تماما وبرائحة جيدة تجعل طهيها نتيجته مميزة بوصفة من الوصفات الأكثر شعبية بالأخص بالمناسبات والأعياد حيث يكثر عملها.

تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ

الملح الخشن أهم المقادير الطبيعية والتي من الممكن أن يتم الاعتماد السريع عليها والحصول على أفضل نتيجة لكرشة تكون صالحة للاستخدام حيث أنه عدم الاتباع الصحيح للخطوات التي تستهدف تنظيف الكرشة بشكل عميق وجيد فهذا يجعل طهيها ليس بالمستوى المرغوب حيث تعتبر وصفة الكرشة مفضلة للكثيرين، والتنظيف بالملح يكون من خلال متابعة الخطوات التالية:

خطوات تنظيف الكرشة باستعمال الملح الخشن

في البداية نحضر الكرشة من المكان الموثوق.

بعد ذلك نقوم بوضعها بقدر به ماء يغلي.

مدة دقيقتين وفقط يتم نقعها بالمياه المغلية ومن ثم توضع بعد تصفيتها على سطح مستوي.

استعمال السكين في التنظيف الجيد للكرشة .

تنظيف الكرشة بوضع الملح البحري الخشن وفرك الكرشة جيدا بواسطته.

غسل الكرشة بالماء ثم نقعها بالماء البارد والخل.

طريقة تنظيف الكرشة باستعمال سفن أب

تنظيف الكرشة من الممكن إتمامه من خلال استعمال مكون سفن أب حيث تعتبر طريقة التنظيف بالسفن أب.

من أكثر الطرق التي تساعد في تطهير الكرشة والتخلص من أي رائحة سيئة بها حيث يتم نقها بماء مغلي ثم وضع كمية ملائمة .

من مكون سفن أب مع التنظيف بالسكين حتى تمام تنظيفها تماما من أي تراكم على الكرشة،

ومن الممكن استعمال الماء بعد ذلك مع الخل والملح وعصير الليمون وقشوره ونقع الكرشة من ساعة إلى ساعتين.

وهذا يزيد من مستوى نظافتها ورائحتها تكون جيدة وتصلح للاستخدام والطهي بأكثر من طريقة.

يمكنك تنظيف الكرشة والتخلص من الزفارة عن طريق خلط كوب من الدقيق الابيض مع الخل واضيفي إليهم عصير الليمون وقومي بخلط جميع المكونات ثم قومي بوضع الكرشة بداخل الخليط واتركيهم لمدة ثلاثة ساعات ثم قومي بعد ذلك بتقشير الكرشة بظهر السكين ثم قومي بعد ذلك بغسل الكرشة بالماء الفاتر وسوف تلاحظين تنظيف الكرشة بسرعة