أعملي المكرونة الاسباجتي على أصولها بطريقة جديدة ومختلفة على الطريقة الايطالية

يضم المطبخ المصري على العديد أصناف المأكولات التي يتميز بها عن مطابخ العالم الأخرى ويوجد بعض الوصفات والأصناف التي اخذها المطبخ المصري من المطبخ الإيطالي مثل المكرونة بالصلصة تم وضع عليها الطابع المصري تجعلها من الأكلات المصرية الأصلية وتعتبر المكرونة من الأطعمة التي يفضل العديد من المصريين تناولها وخاصة مع بعض الأكلات الشعبية مثل الكبدة والسجق، ومع الكثير من الإضافات التي تم وضعها من قبل المصريين لازالت المكرونة بالصلصة ملكة أنواع المكرونات وأشهرها وتعد وجبه رئيسيه على المائدة المصرية وهى من الوجبات السريعة والسهلة لذلك سوف نشرح لربة المنزل من خلال هذا المقال طريقة تحضير المكرونة الاسباجتي ببساطة.

طريقة عمل المكرونة الاسباجتي

تقدم المكرونة بالصلصة بجانب البانيه أو طبق من الكفتة وسوف تحصلين على وجبه شهيه ولذيذة ويجمع عليها أفراد الأسرة بدون تكلفه وسوف نتعرف على تحضيرها من خلال هذه الخطوات التاليه:

مكونات عمل المكرونة الاسباجيتي

كيس من المكرونة الاسباجتي.

كميه من الماء لسلق المكرونة.

ملعقتين من الزيت.

ملعقتين من الملح.

نصف كيلو من الطماطم.

مقدار ملعقتين من معجون الطماطم.

بصلة متوسطة الحجم.

فصين من الثوم المهروسة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الشطة وذلك اختياري حسب الرغبة.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المكرونة بالصلصة:

لعمل المكرونة الاسباجتي بالصلصة نقوم بوضع كمية كافيه لسلق المكرونة داخل إناء ثم يرفع على النار حتي يغلى الماء ثم نضيف إليه ملعقتان كبيرتان من الزيت ثم نضع أيضاً ملعقة كبيرة من الملح قم بعد ذلك حتي تسلق المكرونة.

نقوم بتكسير أعواد المكرونة إلى نصفين ثم نضع المكرونة الاسباجتي في الماء المغلي مع مراعاة التقليب من فترة لأخري لمدة عشر دقائق حتى يتم نضج المكرونة قم نقوم بتصفية المكرونة وفي لها جيداً بالماء البارد حتى لا تلتصق المكرونة مع بعضها طريقة تحضير صلصلة المكرونة.

طريقة عمل صلصلة المكرونة