نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر طهي الأرز البسمتي باللحمة المفرومة على طريقة المطاعم بتتبيلة وخلطة خطيرة في المقال التالي
الارز البسمتي من أهم الأكلات التي أصبحت تقدم في كل المناسبات والعزائم المختلفة، فهو يعطي شكل رائع لأي مائدة، ويمكن تجهيزه بأكثر من طريقة، ويقدم الأرز البسمتي مع افضل الاكلات المميزة جدًا، وهناك طريقة مميزة ومختلفة لتقديم الارز البسمتي وهو عمل الارز البسمتي باللحمة المفرومة لتعطي طعم مميز ورائع للأرز، ومن خلال متابعتكم لنا سوف نعرض خطوات تجهيز هذه الاكلة الشهية.
طريقة عمل الارز البسمتي باللحم المفرومة
وصفة قد تبدو جديدة ولكنها لها طعم مميز سوف تنال إعجاب كل أفراد الأسرة، كما أنها تحتوي البروتين الحيواني الموجود في اللحم اللازم للجسم وطريقة تحضيرها كما يلي:
مكونات عمل الارز البسمتي باللحمة المفرومة
- كوبين من الأرز البسمتي.
- نصف كيلو من اللحم المفرومة.
- بصلة متوسطة الحجم مبشورة ناعمة.
- عدد اثنين من الطماطم المقطعة قطع صغيرة.
- قرن واحد من الفلفل الحار.
- ربع كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- رشة من القرفة.
طريقة التحضير
- يرجي في البداية غسل الارز جيدًا حتى يتخلص من كل النشا الموجودة به.
- قومي بنقع الأرز لمدة ساعة حتى يسهل نضجه.
- احضري وعاء مناسب أضيفي له ملعقتين من السمن أو الزبدة.
- اتركي السمن حتى يسخن، ثم أضيفي الطماطم المقطعة قطع صغيرة.
- اتركي الطماطم حتى تنضج تمامًا.
- أضيفي البصل الى الطماطم وقلبي المكونات جيدًا حتى تذبل.
- أضيفي قرن الفلفل بعد تقطيعه قطع صغيرة.
- بعد الانتهاء، أضيفي إلى هذه المكونات الملح، والفلفل الأسود وجميع البهارات التي تم تجهيزها.
- ثم أضيفي اللحم إلى هذه المكونات.
- قلبي المكونات جيدًا باللحم، واتركيها حتى تنضج تمامًا.
- أضيفي بعد تمام نضجها كوبين من الماء.
- واتركي الماء حتى تغلي مع اللحم، ثم أضيفي الأرز البسمتي.
- اتركي الأرز، وقلبيه مع باقي المكونات، واتركيه حتى يشرب المياه بشكل كامل.
- اخفضي النار عليه واتركيه حتى ينضج تمامًا ويصبح مختلط باللحم المفروم والمكونات.
- أضيفي إليه الكزبرة لتعطي له طعم ورائحة مميزة.
- يمكنك بعد تمام النضج تقديم الأرز البسمتي مع اللحمة المفرومة في أطباق التقديم، ويتم تناوله ساخنًا منفردًا بدون كوجبة واحدة بجانب المقبلات المختلفة.
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