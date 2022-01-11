سر طهي الأرز البسمتي باللحمة المفرومة على طريقة المطاعم بتتبيلة وخلطة خطيرة

الارز البسمتي من أهم الأكلات التي أصبحت تقدم في كل المناسبات والعزائم المختلفة، فهو يعطي شكل رائع لأي مائدة، ويمكن تجهيزه بأكثر من طريقة، ويقدم الأرز البسمتي مع افضل الاكلات المميزة جدًا، وهناك طريقة مميزة ومختلفة لتقديم الارز البسمتي وهو عمل الارز البسمتي باللحمة المفرومة لتعطي طعم مميز ورائع للأرز، ومن خلال متابعتكم لنا سوف نعرض خطوات تجهيز هذه الاكلة الشهية.

طريقة عمل الارز البسمتي باللحم المفرومة

وصفة قد تبدو جديدة ولكنها لها طعم مميز سوف تنال إعجاب كل أفراد الأسرة، كما أنها تحتوي البروتين الحيواني الموجود في اللحم اللازم للجسم وطريقة تحضيرها كما يلي:

مكونات عمل الارز البسمتي باللحمة المفرومة

كوبين من الأرز البسمتي.

نصف كيلو من اللحم المفرومة.

بصلة متوسطة الحجم مبشورة ناعمة.

عدد اثنين من الطماطم المقطعة قطع صغيرة.

قرن واحد من الفلفل الحار.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

رشة من القرفة.

طريقة التحضير