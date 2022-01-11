نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي الفراخ المشوية على الفحم بتتبيلة وخلطة الحاتي السرية بطعم أول مرة تدوقيه وتحدي في المقال التالي
تمتلك الفرح المشوية على الفحم نكهة مميزة عن الفراخ المشوية في الفرن، ويوجد اختلاف بين طريقة إعداد الوصفتين، وهذه الاختلافات منها انه يجب أن تكون الفراخ المشوية على الفحم طازجة اما الفراخ المشوية في الفرن من الممكن أن تكون غير طازجة، كما أنه يوجد اختلاف في طريقة الشواء أيضاً حيث يوجد طريقة معينة للفراخ المشوية على الفحم.
طريقة عمل الفراخ المشوية
يوجد الكثير من أنواع التتبيلات التي تستخدم لعمل الفراخ المشوية، وسوف نذكر طريقة تتبيلتها بالتوضيح.
مكونات عمل الفراخ المشوية
مكونات تتبيله البصل والبهارات
- معلقة من الملح.
- معلقة من الفلفل الأسود.
- نصف معلقة من ورق اللورا مطحون.
- ربع معلقة من الحبهان المطحون.
- عصير ليمونة واحده.
- ربع معلقة من جوزة الطيب المبشور.
- بصلة يتحدد حجمها حسب الدجاجة.
- واحدة طماطم مبشورة.
- عدد ٢ معلقة زيت نباتي.
طريقة التحضير
طريقة تحضير التتبيله:
- نقوم بخلط جميع المكونات السابقة في وعاء عميق بطريقة جيدة.
- ثم بعد ذلك نقوم بحشو الدجاجة بها.
طريقة تحضير الفراخ المشويه
توجد الكثير من الطرق لعمل الفراخ المشوية، ومن هذه الطرق ما يلى:
- نقوم أولاً بتقطيع الفرخة ونقوم بغسلها جيداً بالخل والملح والدقيق وبعد ذلك نقوم بعمل فتحات، وبعد ذلك نجفف الفرخة بالمنديل الورقي.
- نحضر وعاء كبير ونضيف إليه البصل والطماطم والكمون والثوم والبابريكا والكزبرة والحبهان والزنجبيل والشطة والليمون والملح والفلفل وزيت الزيتون والرورماري.
- نقوم بخلط جميع المكونات معاً حتى نحصل على خليط ونتبل به الفرخة جيداً، وبعد ذلك نغطي الفرخة ونتركها في التتبيله لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة أو نتركها ليلة كامله في الثلاجة حتي تتشرب الفرخة التتبيله وتحصل على النكهة.
- وبعد ذلك نقوم بإخراج الوعاء من الثلاجة قبل الشواء على الاقل قبله بعشرين دقيقة، وبعد ذلك نحضر شواية الفحم ونضع بها كمية كبيرة من الفحم ونتركها تسخن.
- ونضع الفرخة على الشواية ونتركها حتي تنضج ونقلبها باستمرار، ونراعي التقليب على جميع الجوانب حتى تأخذ اللون وتنضج.
- وعند الانتهاء من هذه العملية نترك الفرخة حتى ترتاح لمدة لا تقل عن عشر دقائق وبعد ذلك نقوم بتقديمها.
- نضع الفرخة في طبق التقديم ونقوم بتزينها بالبقدونس وتقدم بعد ذلك.
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