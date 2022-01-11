أعملي الفراخ المشوية على الفحم بتتبيلة وخلطة الحاتي السرية بطعم أول مرة تدوقيه وتحدي

تمتلك الفرح المشوية على الفحم نكهة مميزة عن الفراخ المشوية في الفرن، ويوجد اختلاف بين طريقة إعداد الوصفتين، وهذه الاختلافات منها انه يجب أن تكون الفراخ المشوية على الفحم طازجة اما الفراخ المشوية في الفرن من الممكن أن تكون غير طازجة، كما أنه يوجد اختلاف في طريقة الشواء أيضاً حيث يوجد طريقة معينة للفراخ المشوية على الفحم.

طريقة عمل الفراخ المشوية

يوجد الكثير من أنواع التتبيلات التي تستخدم لعمل الفراخ المشوية، وسوف نذكر طريقة تتبيلتها بالتوضيح.

مكونات عمل الفراخ المشوية

مكونات تتبيله البصل والبهارات

معلقة من الملح.

معلقة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة من ورق اللورا مطحون.

ربع معلقة من الحبهان المطحون.

عصير ليمونة واحده.

ربع معلقة من جوزة الطيب المبشور.

بصلة يتحدد حجمها حسب الدجاجة.

واحدة طماطم مبشورة.

عدد ٢ معلقة زيت نباتي.

طريقة التحضير

طريقة تحضير التتبيله:

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة في وعاء عميق بطريقة جيدة.

ثم بعد ذلك نقوم بحشو الدجاجة بها.

طريقة تحضير الفراخ المشويه

توجد الكثير من الطرق لعمل الفراخ المشوية، ومن هذه الطرق ما يلى: