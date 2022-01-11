مكون سحري للتخلص من قشرة الشعر وحكة فروة الرأس نهائياً بدون رجعة من أول مرة

تعد القشرة التي توجد في الشعر هي من أكثر المشاكل التي يتعرض لها الكثير من الأشخاص، فهي مشكلة كبير تؤرق الكثير وترجع أسبابها إلى عدم العناية بالشعر بشكل صحيح او ان الشخص يعاني من ضغط ما وغيرها من الأسباب، لأن القشرة عبارة عن فطريات تكون متواجدة في فروة الرأس، ويبحثون إلى استخدام الخلطات الطبيعية في التخلص من القشرة نهائيا بشكل صحي وأمن.

خلطة لتخلص من القشره

خلطة الحلبة للتخلص من القشرة

المقادير

ملعقتين كبيرتين من بذور الحلبة.

كمية مناسبة من الماء المغلي.

قبعة بلاستيكية للشعر.

طريقة التحضير

نقوم بنقع ملعقتين كبيرتين من بذور الحلبة في وعاء صغير وبه كمية مناسبة من الماء المغلي ونتركها لمدة يوم كامل.

وفي الصباح اليوم التالي نقوم بطحنها حتى تصبح عجينة.

نفرد خلطة الحلبة على الشعر وعلى فروة الرأس ونتركه لمدة 30 دقيقة.

نغسل الشعر بالماء التي تم نقع الحلبة بها ثم نتركها على الشعر.

نتبع استخدام خلطة الحلبة على الأقل كل أسبوع مرتين حتي تقضي علي وجود القشرة تماما.

خلطة خل التفاح في التخلص من القشرة

المقادير

ربع كوب من خل التفاح.

مقدار مناسب من الماء.

إحضار زجاجة بخاخة بلاستيكية.

طريقة التحضير

نخلط ربع كوب من خل التفاح في إناء صغير مع مقدار من الماء و ندمجهم مع بعض.

نضع خلطة خل التفاح في زجاجة بخاخة بلاستيكية و رجها جيدا.

نرش الخلطة علي فروة الرأس ونقوم بتدليكها جيدا ونترك الخلطة على الشعر لمدة 15 دقيقة.

نغسل الشعر بالماء الفاتر عدة مرات ثم نغسله بالشامبو و نستخدم هذه الخلطة كل أسبوع مرة واحدة.

خلطة الزعتر

المقادير

أربعة ملاعق كبيرة من الزعتر.

كوبين كبيرتين من الماء.

طريقة التحضير