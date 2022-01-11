نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احلي فطائر مقلية باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وصحية وافضل من محلات المخبوزات في المقال التالي
الفطائر باللحمة المفرومة من اشهي وأطعم المعجنات واكثر الاكلات المحببة لدى جميع الناس والاطفال بالتحديد، فهى لها طعم لذيذ ومميز ومختلف وكما أن لها طرق واشكال عديدة، حيث أن من السهل جدا عملها فى المنزل، كما ان جميع مقادير الفطائر بسيطة ومتوفرة فى غالبية المنازل كما أنها غير مكلفة اقصاديا، والفطائر لها حشوات كثيرة منها المالح او الحلو حيث توجد فطائر محشية شيكولاتة، او مربى، او سكر بودرة، وفطائر محشية انواع من الجبن، او اللحمة المفرومة، او الفراخ المفرومة، او السجق، وغير ذلك الكثير من الحشوات، كما يمكن تناول هذه الفطائر فى اى وجبة من الوجبات اليومية، فهى مناسبة لوجبة الافطار، او الغداء، او العشاء وتقدم بجانب طبق من البطاطس المقلية.
احلى طريقة عمل الفطائر المقلية ومكوناتها
المكونات
- ستة اكواب من الدقيق.
- رشة من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.
- معلقتان كبيرتان من السكر.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودر.
- ربع كوب من الزيت.
- كوبان من الماء الدافى.
- كمية من اللحمة المفرومة المعاصجة.
- زيتون اسود واخضر.
- فلفل اخضر.
طريقة التحضير
- يتم تحضير طبق كبير وعميق ونضع فيه ستة اكواب من الدقيق، ورشة من الملح ثم نضع معلقان كبيرتان من الخميرة الفورية ونضيف معلقتان كبيرتان من السكر ثم ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودر، ونخلط هذه المكونات جيدا باستخدام ملعقة لمزجهم مع بعض.
- نضع ربع كوب من الزيت ثم نضيف كوب من الماء الدافى الى المكونات الجافة التى تم مزجها، ونقوم بعجن هذه المكونات باستخدام اليد ثم نضيف كوب اخر من الماء مع العجن المستمر ومن الممكن اضافة القليل من الدقيق اذا كانت العجينة تحتاج الى دقيق، ونستمر فى العجن لمدة عشرة دقائق تقريبا للحصول على عجينة طرية وناعمة.
- نقوم بوضع غطاء على العجينة ونضعها فى مكان دافى ليساعدها على التخمير بشكل سريع، ونتركها لمدة ساعتين او اقل ليتم تخميرها وليذداد حجمها.
- بعد التخمير يتم تقطيع العجينة الى كور متساوية الحجم ونتركها تختمر مرة اخرى، وبعد خمورها نقوم بفرد الكور لتصبح بشكل دائرى.
- نحضر طبق لعمل خلطة الحشو وهى كمية من اللحمة المفرومة المعاصجة وكمية من الزيتون الاخضر والاسود وايضا كمية من الفلفل الاخضر ونخلطهم جيدا.
- بعد فرد كورة من العجين ويكون شكلها دائرية نقوم بوضع ملعقة كبيرة من خلطة اللحمة المفرومة المعاصجة على العجينة، ثم نقوم بلفها على شكل كورة ويتم غلقها جيدا حتى لا يقع منها الحشو.
- وبعد حشو جميع الكور بهذا الشكل نقوم بتجهيز طاسة عميقة ونضع فيها كمية مناسبة من الزيت لقلى هذه الفطائر ونضعها على نار متوسطه، وعند تسخين الزيت جيدا نقوم بوضع الفطائر فى الزيت وتقليبها بشكل مستمر حتى تاخذ اللون الذهبى من جميع النواحى وبعد انتهاء الكمية يتم تقديمها ومن الافضل تناولها وهى ساخنة.
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