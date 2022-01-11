احلي فطائر مقلية باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وصحية وافضل من محلات المخبوزات

الفطائر باللحمة المفرومة من اشهي وأطعم المعجنات واكثر الاكلات المحببة لدى جميع الناس والاطفال بالتحديد، فهى لها طعم لذيذ ومميز ومختلف وكما أن لها طرق واشكال عديدة، حيث أن من السهل جدا عملها فى المنزل، كما ان جميع مقادير الفطائر بسيطة ومتوفرة فى غالبية المنازل كما أنها غير مكلفة اقصاديا، والفطائر لها حشوات كثيرة منها المالح او الحلو حيث توجد فطائر محشية شيكولاتة، او مربى، او سكر بودرة، وفطائر محشية انواع من الجبن، او اللحمة المفرومة، او الفراخ المفرومة، او السجق، وغير ذلك الكثير من الحشوات، كما يمكن تناول هذه الفطائر فى اى وجبة من الوجبات اليومية، فهى مناسبة لوجبة الافطار، او الغداء، او العشاء وتقدم بجانب طبق من البطاطس المقلية.

احلى طريقة عمل الفطائر المقلية ومكوناتها

المكونات

ستة اكواب من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

معلقتان كبيرتان من السكر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

ربع كوب من الزيت.

كوبان من الماء الدافى.

كمية من اللحمة المفرومة المعاصجة.

زيتون اسود واخضر.

فلفل اخضر.

طريقة التحضير