سحر مفعول الفازلين لتبييض وترطيب اليديين وإزالة الجلد الميت والأسمرار والجفاف في دقائق

نجد أن في فصل الشتاء يحدث جفاف اليدين والجلد بشكل عام، وخاصة النساء هما اغلب الناس الذين يعانون من جفاف اليدين وذلك يرجع إلى غسيل الأواني واستخدام الصابون الذي يسبب جفاف اليدين بشكل ملحوظ، فتبحث الكثير من النساء إلى كافة السبل التي من خلالها تحصل على ترطيب اليدين من خلال اتباع بعض الوصفات الطبيعية المفيدة للجلد وتعمل على ترطيبها.

خلطة لترطيب اليد

خلطة الماء الدافئ والزيوت

المقادير

مقدار مناسب من الماء الدافئ.

عدد من قطرات زيت اللافندر.

عدد من قطرات زيت الورد.

طريقة التحضير

ناتي حوض بلاستيكي ونضع به مقدار مناسب من الماء الدافئ ثم نضيف عليه عدد من قطرات زيت اللافندر ونضع عليهم عدد من قطرات زيت الورد

ننقع الايدين في الحوض الذي يحتوي علي الماء الدافئ والزيوت ونتركها لمدة عشرة دقائق.

خلطة الفازلين

المقادير

ملعقة كبيرة من الفازلين الخام.

مقدار من الماء الدافئ.

استخدام القفازات البلاستيكية.

طريقة التحضير

نقوم بغسل اليدين باستخدام الماء الفاتر ثم تقوم بترطيب اليدين بملعقة صغيرة من الفازلين.

ثم ترتدي القفازات البلاستيكية ليلة كاملة من فترة الليل حتى الصباح.

خلطة السكر وزيت الزيتون

المقادير

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

طريقة التحضير

نضع في بولة صغيرة ونضيف بها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ثم نضيف عليه ملعقة كبيرة من السكر الأبيض و ندمجهم مع بعض حتي تصبح عجينة لينة.

نضع خلطة السكر على اليدين ونتركه لمدة ربع ساعة ونقوم بفرك السكر على اليدين.

نغسل اليدين بالماء الدافئ ونلاحظ أن يتم ترطيبها بشكل دائم.

خلطة الزبدة

المقادير

ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية.

استخدام قفازات بلاستيكية.

طريقة التحضير