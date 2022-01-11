ألذ شيش طاووق متبل على أصوله أعملي الشيش طاووق بالتتبيلة السرية على طريقة أشهر المطاعم

يعد الشيش طاووق من الأكلات المشوية الممتعة واللذيذة التي تجذب الأطفال بطريقة تقديمها ورائحتها الشهية، وايضا الكبار لسهولة تحضيرها وطعمها الشهي الخفيف، ويحتوى الشيش طاووق على نسبة من البروتين المفيد لصحة الجسم، وحيث أنها تحتوى هذه الوجبة على كمية مناسبة من الخضروات لتزيد من فوائدها، وطريقة تحضيرها سهلة جدا، وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال.

طريقة عمل الشيش الطاووق باللحم

المقادير:

كيلو من اللحم مقطع مكعبات متوسطة.

فلفل اخضر مقطع مكعبات متوسطة.

فلفل احمر مقطع مكعبات متوسطة .

فلفل اصفر مقطع مكعبات متوسطة.

طماطم شيري.

بصل مقطع شرائح مربعة متوسطة.

التتبيلة الخاصة بالشيش طاووق اللحم

٢ ثمرة بصل مفروم ناعم.

٢ ثمرة طماطم مفروم ناعم.

ثمرة فلفل أخضر حار مفروم(حسب الرغبة).

ثمرة فلفل أحمر حار مفروم(حسب الرغبة).

كوب من الزبادى.

ملعقتين عسل ابيض.

ملعقتين خل.

ملعقتين صوص كاتشب.

ملعقتين صوص باربيكيو.

ملعقتين صوص دبس رمان.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات لحم.

طريقة التحضير: