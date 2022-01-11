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عمر شويل - جدة ألذ شيش طاووق متبل على أصوله أعملي الشيش طاووق بالتتبيلة السرية على طريقة أشهر المطاعم - ثقفني
يعد الشيش طاووق من الأكلات المشوية الممتعة واللذيذة التي تجذب الأطفال بطريقة تقديمها ورائحتها الشهية، وايضا الكبار لسهولة تحضيرها وطعمها الشهي الخفيف، ويحتوى الشيش طاووق على نسبة من البروتين المفيد لصحة الجسم، وحيث أنها تحتوى هذه الوجبة على كمية مناسبة من الخضروات لتزيد من فوائدها، وطريقة تحضيرها سهلة جدا، وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال.
طريقة عمل الشيش الطاووق باللحم
المقادير:
- كيلو من اللحم مقطع مكعبات متوسطة.
- فلفل اخضر مقطع مكعبات متوسطة.
- فلفل احمر مقطع مكعبات متوسطة .
- فلفل اصفر مقطع مكعبات متوسطة.
- طماطم شيري.
- بصل مقطع شرائح مربعة متوسطة.
التتبيلة الخاصة بالشيش طاووق اللحم
- ٢ ثمرة بصل مفروم ناعم.
- ٢ ثمرة طماطم مفروم ناعم.
- ثمرة فلفل أخضر حار مفروم(حسب الرغبة).
- ثمرة فلفل أحمر حار مفروم(حسب الرغبة).
- كوب من الزبادى.
- ملعقتين عسل ابيض.
- ملعقتين خل.
- ملعقتين صوص كاتشب.
- ملعقتين صوص باربيكيو.
- ملعقتين صوص دبس رمان.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة بهارات لحم.
طريقة التحضير:
- في محضر الطعام نقوم بفرم البصل والطماطم والفلفل الأخضر الحار والفلفل الأحمر الحار.
- ثم نضع الزبادى والعسل والصوصات والتوابل.
- تضرب المكونات فى محضر الطعام حتى تتجانس كل المكونات جيدا.
- في بولة كبيرة نضع قطع اللحم وقطع الخضراوات.
- تصب المكونات من محضر الطعام على اللحم والخضروات وتقلب جيدا حتى يتشرب اللحم والخضروات من التتبيلة اللذيذة.
- نقوم بتغطية البولة بغطاء ونتركها فى الثلاجة ساعتين إذا كنت ستقومى بتسويتها سريعاً أو تترك من الليل إلى صباح اليوم التالى.
- نحضر أعواد خشبية خاصة للشيش طاووق ونضعها فى طبق من الماء لأن الماء تمنع احتراق الأعواد الخشبية عند الشواء.
- ناخذ عود من الأعواد الخشبية ونضع قطعة من طماطم الشيري فوقها قطعة من البصل وقطعة من الفلفل الألوان وقطعة من اللحم وبعدها قطعة من البصل وقطعة من الفلفل الالوان وقطعة من الطماطم الشيري .. وهكذا لحين الانتهاء من كمية اللحم والخضار.
- نقوم بتجهيز شواية كهربائية أو شواية فحم أو صينية مملؤة نصفها ماء ساخن ونرص عليها الأعواد الخشبية.
- سوف نقوم بوضعها في الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ٣٠ دقيقة فأكثر حتى تمام السواء.
- يقدم بجانبه سلطة خضراء وسلطة طحينة وارز بسمتى بالخلطة والمكسرات وبطاطس محمرة مقرمشة ومشروب غازي.
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