وصفة القهوة المعجزة لتقشير البشرة وإزالة الرؤوس السوداء والجلد الميت من الأنف والوجه

تعتبر وصفة القهوة من أقوى الوصفات الطبيعية التي تساعد على إزالة الرؤوس السوداء من الأنف والوجه حيث أن وجود الرؤوس السوداء تعد من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها السيدات والفتيات، لأنها تؤثر على شكل الوجه فهي تكون عبارة عن حبوب صغيرة الحجم وتكون باللون الأسود وبسبب لونها تؤثر على شكل البشرة فهي ملفتة جدا لأنظار الآخرين، فتلجأ كل فتاة أو إمرأة توجد بها هذه المشكلة إلى إستخدام الأشياء التي تساعد على إزالتها فقد تجد أن إستخدام الأدوات التي توجد وتتوافر في الأسواق تعمل على إزالة الرؤوس السوداء.

مكونات وصفة القهوة لإزالة الرؤوس السوداء من الأنف والوجه

ملعقتان صغيرتان من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة القهوة لإزالة الرؤوس السوداء من الأنف والوجه