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عمر شويل - جدة وصفة القهوة المعجزة لتقشير البشرة وإزالة الرؤوس السوداء والجلد الميت من الأنف والوجه - ثقفني
تعتبر وصفة القهوة من أقوى الوصفات الطبيعية التي تساعد على إزالة الرؤوس السوداء من الأنف والوجه حيث أن وجود الرؤوس السوداء تعد من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها السيدات والفتيات، لأنها تؤثر على شكل الوجه فهي تكون عبارة عن حبوب صغيرة الحجم وتكون باللون الأسود وبسبب لونها تؤثر على شكل البشرة فهي ملفتة جدا لأنظار الآخرين، فتلجأ كل فتاة أو إمرأة توجد بها هذه المشكلة إلى إستخدام الأشياء التي تساعد على إزالتها فقد تجد أن إستخدام الأدوات التي توجد وتتوافر في الأسواق تعمل على إزالة الرؤوس السوداء.
مكونات وصفة القهوة لإزالة الرؤوس السوداء من الأنف والوجه
- ملعقتان صغيرتان من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقتان صغيرتان من السكر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
طريقة عمل وصفة القهوة لإزالة الرؤوس السوداء من الأنف والوجه
- يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان صغيرتان من القهوة سريعة الذوبان ثم نضيف إليها ملعقتان صغيرتان من السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- وبعد ذلك يتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة ثم نقوم بغسل البشرة بإستخدام الماء الفاتر قبل وضع هذه الوصفة ثم يتم تجفيفها من الماء بإستخدام فوطة قطنية.
- ثم يتم وضع وصفة القهوة على البشرة ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم إزالة الوصفة من على الوجه من خلال التدليك عليها بلطف وبحركات دائرية ونقوم بغسل الوجه بإستخدام الماء البارد وتكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الإسبوع.
- ويمكن أن نقدم وصفة آخرى لإزالة الرؤوس السوداء من الوجه والأنف وهي عبارة عن ملعقتان صغيرتان من جل الصبار وملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت اللوز، وملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر ويتم تجهيز طبق ونضع عليه هذه المكونات ونقوم بخلطهم مع بعض ونضع هذه الخلطة على الوجه ونتركها حوالى ربع ساعة ثم يتم غسل الوجه بإستخدام الماء البارد.
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