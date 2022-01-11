طريقة عمل الكفتة المشوية بكل سهولة في المنزل من خلال مكونات موجودة في مطبخك

يجب أن نشير في البداية أن هناك العديد من الوصفات التي ترغب العديد من النساء من تحضيرها في المنزل من أهم الوصفات التي ترغب جميع ربات البيوت من تحضيرها في المنزل من أجل الأطفال فهي من الوصفات المحببة لدي الكبار والصغار أيضا الكفتة المشوية حيث يرغبون دائما من تحضيرها في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة ولا نحتاج إلى مجهود أيضا حيث تعتبر من الأطباق الشهية التي يمكن صنعها في المنزل دون الحاجة إلى شراء الاطباق الجاهزة والغير مضمونة تماما تابعوا معانا خلال هذا المقال طريقة التحضير بكل سهولة في المنزل.

طريقة عمل كفتة المشوية في الفرن

المكونات

نصف كيلو لحم ضأن مفروم.

ملعقة صغيرة دهن.

بصل مقطع.

شريحة طماطم.

2 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

3 ملاعق كبيرة خبز طري.

بهارات.

زعتر.

قطعة فحم.

طريقة تحضير الكفتة المشوية