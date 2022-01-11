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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكفتة المشوية بكل سهولة في المنزل من خلال مكونات موجودة في مطبخك - ثقفني
يجب أن نشير في البداية أن هناك العديد من الوصفات التي ترغب العديد من النساء من تحضيرها في المنزل من أهم الوصفات التي ترغب جميع ربات البيوت من تحضيرها في المنزل من أجل الأطفال فهي من الوصفات المحببة لدي الكبار والصغار أيضا الكفتة المشوية حيث يرغبون دائما من تحضيرها في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة ولا نحتاج إلى مجهود أيضا حيث تعتبر من الأطباق الشهية التي يمكن صنعها في المنزل دون الحاجة إلى شراء الاطباق الجاهزة والغير مضمونة تماما تابعوا معانا خلال هذا المقال طريقة التحضير بكل سهولة في المنزل.
طريقة عمل كفتة المشوية في الفرن
المكونات
- نصف كيلو لحم ضأن مفروم.
- ملعقة صغيرة دهن.
- بصل مقطع.
- شريحة طماطم.
- 2 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.
- 3 ملاعق كبيرة خبز طري.
- بهارات.
- زعتر.
- قطعة فحم.
طريقة تحضير الكفتة المشوية
- في البداية في طبق عميق يتم خلط اللحمة المفرومة مع البقسماط والخل.
- ثم يتم وضع البهارات والملح والزعتر ويجب أن يتم خلط جميع المكونات مع بعضها بصورة جيدة.
- ثم نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لمدة ربع ساعة على الأقل.
- ثم نقوم بوضع البصل المبشور وماء الطماطم على يديك ويتم بعد ذلك تشكيل كفتة على شكل أصابعك.
- ثم يتم رصد الكفتة على اسياخ معدنية ثم نقوم بوضعها على الشواية أو رصها في صينية ويتم وضعها في الفرن وبمجرد خروجها يتم لفها في ورق القصدير ونضيف الفحم الساخن.
- ثم يمكننا تقديمها بعد ذلك مع سلطة الخضار أو سلطة الطحينة والأرز وبالهنا والشفا.
- حيث أن هذه الوصفة أثبتت نجاحها بين الكثير من الوصفات التي تقوم بها ربات البيوت، لذلك لن تندم عند تجربتها .
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