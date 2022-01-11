فوائد زيت الزيتون والليمون على الريق وصفة جدتي الرهيبة لن تتركها بعد اليوم

فوائد زيت الزيتون على الريق، يحتوي زيت الزيتون على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمركبات فهم من الضروريات التي يفتقدها كل بيت وقد تستخدم كثيرا في مجالات الصحة والجمال فعند تناول الزيت والليمون في الصباح على معدة فارغة فان الجسم قد يؤدي جميع وظائفه بأعلى كفاءة سواء الخليط أو الأثنين معا.

فوائد زيت الزيتون على الريق

أذا تناولت ملعقة واحدة من زيت الزيتون فهذا قد يحسن من كفاءة وظائف الجسم وهذا لاحتوائه على مضادات الاكسدة الذي يوجد في الأحماض الأمينية فعند تناول زيت الزيتون مع الليمون فهذا يساعد على تسريع عملية الهضم والقضاء على الامساك.

يعمل على تخفيف أمراض الجهاز الهضمي فهو يحافظ على الصحة ويطرد الغازات ويقضي على الانتفاخات كما انه يقضي على قرحة المعدة والالتهابات.

يحمي الكبد بشكل فعال جدا وخاصة مرضى فيروس C فعندما نتناول ملعقة كبيرة منه على عصير جريب فروت فهذا يعمل على عدم قدرة الفيروس للانتقال للخلايا السليمة.

يحتوي زيت الزيتون على حمض الأوليك الذي يتحول إلى هرمون يعزز الشبع في الدماغ فهذا يؤدي إلى إنقاص الوزن والاحساس بالشبع.

يقلل مستوى الكوليسترول الضار في الدم والدهون الثلاثية في الدم وذلك عندما يتم تناوله ملعقة صغيرة يوميا.

فوائد خليط زيت الزيتون وعصير الليمون