فكرة عبقرية للف ورق العنب والكرنب بالشوكة بسرعة الصاروخ هتلفي اكثر من ٣ كيلو في دقائق

يعشق الكثير منا المحشي وعمل أطباق المحشي المتنوعة من ورق العنب والكرنب ولكن نظرا لصعوبة لفه تتعسر كثير من ربات المنازل في عمله لذلك استطعنا أن نجد لكم اليوم طريقة لفه بالشوكة وسوف نتعرف على الطريقة من خلال هذا المقال.

طريقة لف المحشي بالشوكة

نظرا لصعوبة لف المحشي لا تقوم كثير من ربات المنازل بعمله لذلك استطعنا أن نجد لكم طريقة عمله بواسطة الشوكة وتكون طريقة عمله هي:-

حيث أنه في البداية نحتاج أن نجهز الخلطة الخاصة بالمحشي.

كما أنه لا بد أن نحضر ورق الكرنب او رق العنب وذلك عن طريق سلق هذه الأوراق جيدا بالماء والملح والكمون.

نحضر الأوراق ونقوم بوضعها في قطاعة الخضروات حتى تقطع ليه الورق إلى مربعات.

بالإضافة إلى ذلك نستعين بشوكة للمساعدة في اللف بعد تنسيق الورق على الفلانشة .

كما أنه بعد أن ننتهي من عملية اللف نقوم بإحضار وعاء كبير ونقوم بوضع به المحشي مع ٢كوب من المرق ونضعه على نار هادئة حتى تمام التسوية وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير خلطة المحشي

تكون طريقة تحضير خلطة المحشي هي أساس عمل المحشي ويتم تحضيرها من خلال المكونات التالية:-