نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مبتكرة وجديدة ومختلفة للف المعجنات كالكروسون وغيره بأكثر من شكل رائع في المقال التالي
تعد المعجنات أحلى الأكلات التي يعشقها كل الناس بلا إستثناء سواء كبار السن أو صغار السن وهي من أكثر المأكولات المشهورة على مستوى العالم حيث يمكن أن يتناولونها الناس في أي وقت من الأوقات فهي مناسبة في وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، وعادة يفضل جميع الناس تناولها في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب وتوجد أنواع كثيرة ومتعددة من المعجنات ولها حشوات مختلفة ومنها المالح ومنها الحلو، فمن أمثلة المعجنات هي الباتيه والكرواسون والبيتزا والفطائر ويوجد غير ذلك الكثير فمثلا عند عمل الفطائر ممكن أن تكون مقلية أو يتم عملها في الفرن، وهذه الفطائر لها عدة أشكال مختلفة فقد تكون على شكل كور أو على شكل قارب أو تكون مربعة فكل إمرأة ترغب في عمل الفطائر أو المعجنات بالشكل الذي ترغب به.
طريقة لف المعجنات بأشكال متعددة
- من الممكن أن يتم تجهيز المعجنات على شكل مثلثات فهي تكون عبارة عن تجهيز المكونات المطلوبة للعجينة ويتم عجنها بطريقة جيدة حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية ونتركها حتى تختمرة وبعد ذلك يتم فردها على شكل دائره كبيرة الحجم ثم نحضر الأشكال التي تباع في المحلات ويتم تجهيز شكل المثلث ونضعه على العجينة نضع هذه المثلثات في صينية ويتم خبزها.
- ويمكن أن نقدم شكل آخر للمعجنات وهي تكون على شكل كور متوسطة الحجم وهي من خلال تجهيز العجينة وبعد تخميرها يتم فرد هذه الكور ونضع الحشوة في الداخل ونقوم بتكويرها مرة آخرى ونضعها في صينية ويتم وضعها في الفرن.
- وعندما نحضر المعجنات وتكون على شكل الكرواسون الجاهز نقوم بفرد العجينة بعد تخميرها حتى يكون سمكها مناسب وتكون على شكل دائرة ثم يتم تقطيع العجينة على شكل مثلثات كبيرة الحجم ونضع الحشوة المرغوب فيها في قاع مثلث ويتم لفها حتى نصل إلى نهاية المثلث.
- ولكي نقدم المعجنات وتكون على شكل ملفوف يتم عمل عجينة طرية وناعمة وبعد تضاعف حجمها يتم تشكيل العجينة على شكل كور متوسطة الحجم، ثم نقوم بفرد هذه الكور على شكل طولي ونضع الحشوة على طول حسب العجينة ويتم لفها بالعرض حتى تكون في النهاية على شكل إسطواني طويل ونضعها في الصينية وهكذا تستمر بنفس الطريقة.
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