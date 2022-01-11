طريقة مبتكرة وجديدة ومختلفة للف المعجنات كالكروسون وغيره بأكثر من شكل رائع

تعد المعجنات أحلى الأكلات التي يعشقها كل الناس بلا إستثناء سواء كبار السن أو صغار السن وهي من أكثر المأكولات المشهورة على مستوى العالم حيث يمكن أن يتناولونها الناس في أي وقت من الأوقات فهي مناسبة في وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، وعادة يفضل جميع الناس تناولها في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب وتوجد أنواع كثيرة ومتعددة من المعجنات ولها حشوات مختلفة ومنها المالح ومنها الحلو، فمن أمثلة المعجنات هي الباتيه والكرواسون والبيتزا والفطائر ويوجد غير ذلك الكثير فمثلا عند عمل الفطائر ممكن أن تكون مقلية أو يتم عملها في الفرن، وهذه الفطائر لها عدة أشكال مختلفة فقد تكون على شكل كور أو على شكل قارب أو تكون مربعة فكل إمرأة ترغب في عمل الفطائر أو المعجنات بالشكل الذي ترغب به.

طريقة لف المعجنات بأشكال متعددة