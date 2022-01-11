طريقة عمل الجبنة الرومي بكل سهولة في المنزل بدلا من شرائها من الخارج

يجب الإشارة في البداية أن هناك العديد من النساء التي يرغبون في عمل الجبنة الرومي في المنزل حيث أصبحت جميع الامهات في الوقت الحالي تحذر من شراء جميع المنتجات الغذائية من الخارج الا في الضرورية في ظل انتشار العديد من الأمراض والاوباء في جميع انحاء العالم وحفاظا على حياة الأطفال ايضا، حيث تعتبر الجبنة الرومي من الوصفات التي يفضلها العديد من الأطفال ويرغبون دائما في تناولها في الصباح حيث تعتبر من أشهر أنواع الجبن هنام طرق مختلفة وعديدة لاستخدامها في المطبخ كما تحتوي على العديد من القيم الغذائية المفيدة بصورة كبيرة للغاية تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة تحضير الجبنة الرومي في المنزل بكل سهولة..

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

يمكنكم تحضير الجبنة الرومي بكل سهولة في المنزل من خلال المكونات الآتية:

لترين من لبن ( حليب) كامل الدسم.

كوب ( 110جرام) زبادي.

نصف كوب ماء مثلج.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

طريقة تحضير الجبنة الرومي في المنزل