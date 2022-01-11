نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجبنة الرومي بكل سهولة في المنزل بدلا من شرائها من الخارج في المقال التالي
يجب الإشارة في البداية أن هناك العديد من النساء التي يرغبون في عمل الجبنة الرومي في المنزل حيث أصبحت جميع الامهات في الوقت الحالي تحذر من شراء جميع المنتجات الغذائية من الخارج الا في الضرورية في ظل انتشار العديد من الأمراض والاوباء في جميع انحاء العالم وحفاظا على حياة الأطفال ايضا، حيث تعتبر الجبنة الرومي من الوصفات التي يفضلها العديد من الأطفال ويرغبون دائما في تناولها في الصباح حيث تعتبر من أشهر أنواع الجبن هنام طرق مختلفة وعديدة لاستخدامها في المطبخ كما تحتوي على العديد من القيم الغذائية المفيدة بصورة كبيرة للغاية تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة تحضير الجبنة الرومي في المنزل بكل سهولة..
طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل
يمكنكم تحضير الجبنة الرومي بكل سهولة في المنزل من خلال المكونات الآتية:
- لترين من لبن ( حليب) كامل الدسم.
- كوب ( 110جرام) زبادي.
- نصف كوب ماء مثلج.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.
طريقة تحضير الجبنة الرومي في المنزل
- في البداية نقوم بوضع الحليب في وعاء عميق ثم نبدأ في الغليان على نار خفيفة ثم نتركه لمدة خمس دقائق حتى يتم إزالة البكتيريا منه.
- ثانيا يتم إضافة الزبادي ثم نبدأ في التحريك المستمر والتقليب بشكل جيد.
- ثم نقوم بإضافة الملح إلى الما المثلج ويتم التقليب بشكل متساوي حتى يتم إذابة الملح .
- بعد ابعاد خليط الحليب عن النار ثم يتم إضافة الماء المثلج والملح وإضافة الفلفل الاسود حسب الحاجة والاستمرار في التقليب حتى يتحول الخليط لدينا إلى قطع .
- ثم نقوم بوضع ساس ابيض حتى يتم التصفية بصورة كاملة.
- ثم نقوم بوضعه في صندوق مستطيل نضعه في الثلاجة حتى يجف تماما ثم نقوم بتقطيعها إلى شرائح رقيقة.
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