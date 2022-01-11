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عمر شويل - جدة أطيب وأسهل مكرونة بشامل ممكن تدوقها في حياتك وصفة سهلة وبسيطة - ثقفني
المعكرونة بالبشامل وعشاق المعكرونة بالبشامل من الكبار والصغار وسهولة أكلها و اجتماع الأذواق المختلفة على حبها في العزائم والمناسبات والتجمعات العائلية ، فمن السهل عمل كمية وفيرة منها وإقبال الكثير عليها ،وتقديم النوع المفضل من اللحوم والمقبلات معها، وتكون كافية في وجبة الغداء مع طبق السلطة وذلك لما تحتويه من فوائد غذائية عالية.
أشهى وأطيب طريقة للمعكرونة بالبشامل
نظرا للقيمة الغذائية الكبيرة بها وتعدد العناصر الغذائية بها من بروتينات ونشويات ومعادن مختلفة متضمنة في مكونتها المختلفة إليكم هذه الطريقة الغنية لعمل أطيب معكرونة بالبشامل:
مقادير المعكرونة بالبشامل
- معكرونة قلم أو النوع النوع المفضل لكم حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة بقسمات.
- 2 مكعب مرقة المفضل لديكم.
- 2كوب لبن.
- 2 ملعقة كبيرة دقيق.
- ملح وفلفل.
- لحم مفروم الكمية المرغوب فيها تبدأ من نص كيلو.
- بصلة مفرومة.
- بهارات لحمة.
- ملعقتين كبيرتين زبدة.
- جبنة موتزاريلا ويمكننا عمل تشكيلة جبن مختلفة مبشورك مكونة من الجبنه المتزاريلا والرومي والشيدر.
طريقة تحضير المعكرونة بالبشامل الشهية
- يتم سلق المعكرونة في كمية مناسبة من الماء مع رشه ملح وزيت.
- نبدأ في تحضير العصاج بوضع ملعقة كبيرة زبدة على النار في طاسة مناسبة ووضع اللحم المفروم ثم البصل والبهارات ورشة ملح وفلفل وتغطية العصاج حتى يتغير اللون ويدبل البصل وتنضج اللحمة المفرومة.
- نقوم بعمل البشامل بوضع ملعقة كبيرة من الزبدة وملعقتين من الزيت، و ثم نقوم بإضافة مكعبين المرقة مع التقليب جيدا، وبعد ذلك ملعقتين من الدقيق الأبيض ثم إضافة اللبن مع التقليب المستمر بمضرب السلك أو الهاند بلندر ثم نضيف رشة فلفل ونستمر في التقليب حتى الوصول اللي قوام متماسك كريمي شهي ثم رفع البشامل عن النار ليهدأ.
- بعد تمام نضج المعكرونة نقوم بتصفيتها جيدا.
- نحضر الصينية المناسبة ونقوم بدهنها بقليل من البشامل وإضافة ملعقة البقسمات لتبطين الصينية تماما وإعطاء المعكرونة لمسة مقرمشة من الجوانب والأرضية.
- نقوم بإضافة نصف كمية المعكرونة في أرضية الصينية ثم سكب القليل من البشامل عليها ليتغلغل بينها ثم نضيف كمية العصاج كاملة وبعدها نضيف النصف الآخر من المعكرونة ثم البشامل كله يتم توزيعه بعناية على كل أجزاء الصينية لبتشرب بس المكونات جميعا.
- نضيف الجبنه الموتزاريلا أو الجبنات المختلفة حسب الرغبة.
- يتم إدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 180 حتى يتم إذابة الجبن الموتزاريلا واحمرار وجه الصينية ليأخذ اللون الشهي لصنية البشامل.
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