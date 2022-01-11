أطيب وأسهل مكرونة بشامل ممكن تدوقها في حياتك وصفة سهلة وبسيطة

المعكرونة بالبشامل وعشاق المعكرونة بالبشامل من الكبار والصغار وسهولة أكلها و اجتماع الأذواق المختلفة على حبها في العزائم والمناسبات والتجمعات العائلية ، فمن السهل عمل كمية وفيرة منها وإقبال الكثير عليها ،وتقديم النوع المفضل من اللحوم والمقبلات معها، وتكون كافية في وجبة الغداء مع طبق السلطة وذلك لما تحتويه من فوائد غذائية عالية.

أشهى وأطيب طريقة للمعكرونة بالبشامل

نظرا للقيمة الغذائية الكبيرة بها وتعدد العناصر الغذائية بها من بروتينات ونشويات ومعادن مختلفة متضمنة في مكونتها المختلفة إليكم هذه الطريقة الغنية لعمل أطيب معكرونة بالبشامل:

مقادير المعكرونة بالبشامل

معكرونة قلم أو النوع النوع المفضل لكم حسب الرغبة. ملعقة كبيرة بقسمات. 2 مكعب مرقة المفضل لديكم. 2كوب لبن. 2 ملعقة كبيرة دقيق. ملح وفلفل. لحم مفروم الكمية المرغوب فيها تبدأ من نص كيلو. بصلة مفرومة. بهارات لحمة. ملعقتين كبيرتين زبدة. جبنة موتزاريلا ويمكننا عمل تشكيلة جبن مختلفة مبشورك مكونة من الجبنه المتزاريلا والرومي والشيدر.

طريقة تحضير المعكرونة بالبشامل الشهية