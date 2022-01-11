في دقيقتين تنظيف وتبييض الأسنان وإزالة الأصفرار والجير نهائياً لجعل الأسنان بيضة كاللؤلؤ بنتيجة مضمونة 100%

تعاني البعض من الفتيات من وجود مشكلات متعلقة في الفم أهمها وجود طبقات الجير المتراكمة في الأسنان مما تجعلها تبدو بمظهر غير مقبول وتسبب لكل من يعاني من هذه المشكلة لكثير من المواقف المحرجة وتمنعهم من الإحساس والتمتع بالسعادة ، حيث تمنعهم هذه المشكلة من الإبتسامة والشعور بالسعادة وتضعم في المواقف المحرجة ، لذلك نجد العديد من الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة جعلتهم يبحثون على طريقة للتخلص من وجود طبقات الجير والعلامات الصفراء في الأسنان لأنها تجعل الأسنان تبدو بمظهر غير مقبول وغير جذاب.

وتعتبر من أكثر الأشياء التي تعمل العديد من الفتيات على إستخدامها هي غسول الأسنان بالمعجون وتعتبر هذه الطريقة من الطرق التي تعمل على تنظيف الأسنان بطريقة سطحية ولا تعمل على التخلص من طبقات الجير المتراكمة التي تسبب رائحة كريهة في الفم وتجعل الأسنان تبدو بمظهر غير مقبول ، ونجد البعض الأخر من الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة يقومون بإستخدام والذهاب إلى بعض المراكز الطبية التي تعمل على إستخدام بعض الأجهزة المتخصصة التي تستخدم من قبل أطباء متخصصة في هذه الطريقة التي تعمل على التخلص من طبقات بطريقة فورية ولكن تعتبر هذه الطرق غالية التكلفة ومن النادر من يقوم باللجوء إلى هذه الطريقة.

طريقة تنظيف الأسنان

المكونات

أربعة ملاعق كبيرة فقط من عصير الليمون .

ثلاث ملاعق كبيرة فقط من البيكنج صودا .

ملعقة واحدة كبيرة فقط من الفحم المطحون .

طريقة التحضير