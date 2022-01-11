طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الحلاوة الطحينية من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها خاصة في موسم المدارس وخاصة في الشتاء، حيث تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها لاستكمال يومه ونشاطاته؛ فالكثير من الأمهات تود تجهيزها لأبنائها أثناء ذهابهم المدرسة في وجبة الإفطار بالإضافة إلى سندوتشات المدرسة، كما أن الحلاوة الطحينية ليها العديد من الحشوات منها بالشيكولاتة ومنها بالمكسرات لتعطيها مذاق ألذ، ومن خلال مقالنا اليوم سنعرض لكم طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

من أكثر الأكلات اللذيذة التي لاقت اهتمام كبير في هذه الآونة من خلال الأمهات، وذلك لما تحتوي عليه الحلاوة من قيمة غذائيّة عالية مع كوب من الحليب في الصباح الباكر تمد جسم كلا من الكبار والصغار بالكثير من الفوائد المتعددة لصحة الجسم، وتتكون هذه الوصفة من بعض المكونات المتوفرة في كل منزل، وتتمثل تلك المكونات في كلا من:

عدد كوب واحد متوسط من لبن البودرة.

مقدار كوب من السكر البودرة.

مقدار كوب متوسط من الطحينة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار مناسب من المكسرات حسب رغبتك.

طريقة التحضير