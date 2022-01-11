طريقة تحضير مشروبات حارقة للدهون من البقدونس للتخسيس السريع

يعتبر مشروب البقدونس من أكثر أنواع المشروبات التي تتسم بالمذاق الشهي وطريقة التحضير السهلة للغاية، فالجميع يرغبون في الحصول على وزن مثالي ورشيق ومن المعروف عن مشروب البقدونس قدرته على زيادة نسبة الحرق وأثبتت الدراسات أن للبقدونس قدرة فائقة على جعل الجسم يفقد الوزن الزائد مع الكثير من الفوائد الأخرى للمعدة وللأمعاء، وإليكم في المقال الآتي طريقة تحضير مشروب البقدونس للتخسيس.

تحضير مشروب البقدونس للتخسيس

يعتبر مشروب البقدونس المغلي من المشروبات التي تساعد على التخلص من مشكلة الوزن الزائد والسموم المتواجدة في الجسم وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير مشروب البقدونس للتخسيس.

مكونات مشروب البقدونس المغلي للتخسيس

حزمة من البقدونس المغسولة جيدًا. أربعة كؤوس من المياه.

خطوات تحضير مشروب البقدونس للتخسيس

يتم تحضير مشروب البقدونس للتخسيس بخطوات بسيطة ومقادير غير مكلفة مطلقًا وإليكم في السطور الآتية الخطوات المستخدمة في تحضير مشروب البقدونس.

طريقة تحضير مشروب البقدونس المغلي للتخسيس

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه المياه والبقدونس ثم يتم تركهم على الخليط لحين أن يغلي. يتم وضع غطاء على الإناء وتركه لحين أن يغلي على النار الهادئة ثم يتم تركه لمدة خمسة دقائق على النار. يتم وضع المشروب في أوعية من الزجاج ثم يتم وضعها في الثلاجة. يتم تناول مشروب البقدونس كل يوم قبل تناول أي وجبة لفترة نصف ساعة. الإكثار من تناول المشروب على الريق قبل وجبة الإفطار.

خطوات تحضير شاي البقدونس والليمون المغلي

يتم تحضير ذلك المشروب بخطوات بسيطة وسهلة للغاية كما أن المقادير غير مكلفة مطلقًا وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير.

مكونات شاي البقدونس والليمون المغلي