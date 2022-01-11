طرق تحضير عجينة القطايف الطرية في البيت وحشوها بأروع الحشوات حلو وحادق

تعتبر القطايف من أكثر أنواع الحلوى التي يقبل على تناوها الكثير من الأشخاص سواء كانت بالحشو الحادق مثل حشو الجبنة والزيتون أو البسطرمة واللحمة المفرومة أو إذا كانت الحشوات حلوة مثل حشو المكسرات والشيكولاتة والكاسترد والعديد من الحشوات الأخرى ، فيتم تحضير عجينة القطايف بأكثر من طريقة وأكثر من حشو من خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طرق عديدة لتحضير عجينة القطايف.

تحضير عجينة القطايف في البيت

يتم تحضير عجينة القطايف بطريقة سهلة وبسيطة كما أن المقادير غير مكلفة ومتوفرة في المطبخ بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية المقادير اللازمة لعملها.

مكونات عجينة القطايف بالسميد

كأسان من الطحين الأبيض. نصف كأس من السميد. نصف كأس من السكر. ثلاثة كؤوس من المياه. ثلاثة ملاعق صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. رشة من الملح.

خطوات تحضير عجينة القطايف بالسميد

يتم تحضير عجينة القطايف بالسميد بخطوات بسيطة وسهلة وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات.

طريقة تحضير عجينة القطايف بالسميد

يتم الحصول على إناء الخلاط ويتم وضع فيه كافة المقادير ويتم التقليب بالاعتماد على ملعقة من الخشب لحين أن يتم التأكد من عدم التصاق الطحين والسميد في الخلاط. يتم خلط المقادير مع بعضها البعض لحين أن تتجانس المكونات. يتم وضع الخليط في إناء مثقوب من الأسفل. يتم الحصول على صينية بلا حواف ويتم وضعها على النار. ثم يتم إضافة العجين فيها من خلال تشكيله على شكل دوائر ثم الانتظار لحين أن تستوي العجينة من أعلى ويتغير لونها إلى اللون الذهبي. يتم بعد ذلك وضعها على قماش قطني وتركها لحين أن تبرد ثم يتم حشوها بالحشو المرغوب فيه.

تحضير عجينة القطايف بدون سميد

يتم تحضير عجينة القطايف بدون سميد بمقادير بسيطة وسهلة وإليكم في السطور الآتية المقادير وطريقة التحضير.

مكونات عجينة القطايف بدون سميد