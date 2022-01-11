أقوي مشروب طبيعي معجزة لتنظيف الكلي من السموم وتذويب الحصوات لن تصدقي مفعوله السحري

الكلى من الأعضاء الهامة بالجسم حيث تقوم بطرد السموم عن طريق البول وبالتالي يجب الحفاظ عليها والاهتمام بها جيدا حتى لا تتراكم السموم بالجسم وتسبب الإصابة بأمراض خطيرة، ولذلك يفضل البعض تناول بعض الأعشاب الطبيعية التي تساعد على تنظيف الكلي والتخلص من السموم وهذا ما نقدمه لكم اليوم في المقال تابعونا.

مشروب يحافظ على الكلى ويخلصك من السموم

البقدونس

مشروب البقدونس من أهم المشروبات التي تساعد على تنظيف الكلى وتقلل من الحصوات التي تؤثر بالسلب على أداء الكلى وبالتالي تراكم السموم والإصابة بالميكروبات والأمراض المعدية.

نحضر حزمة من البقدونس الطازج ونقوم بغسلها جيدا توضع في وعاء مع لتر من الماء وترفع على النار حتى الغليان ثم يصفي.

عندما يصبح فاتر يصب في كوب التقديم مع عصير نصف ليمونة وملعقة من العسل ويتم تناوله مرتين يوميا للحصول على أفضل نتيجة.

مشروب الشعير

يعد مشروب الشعير من المشروبات الهامة لصحة الكلى ويعد علاج فعال للتخلص من الحصوات وتطهير مجري البول من السموم والبكتيريا.

ويمكن تحضيرها من خلال شراء كمية مناسبة من الشعير وينظف ويغسل تحت الماء الجاري وبعد ذلك يوضع في وعاء مع الماء.

نتركه على النار حتى الغليان ثم يرفع وعندما يصبح دافئ يحلي بالعسل ويوضع في الثلاجة حتى يصبح بارد ويتم تناوله 3 مرات يوميا وسوف تلاحظي الفرق بنفسك.

عصير البنجر

يحتوي البنجر على مضادات أكسدة طبيعية تساعد على زيادة الحموضة في البول ويساهم أيضا في التخلص من فوسفات الكالسيوم التي تتراكم في الكلى ويعزز من وظائف الكلى ويمنع تكوين الحصوات.

نقوم بغسل حبات البنجر جيدا تحت الماء ثم يقشر ويقطع ونقوم بسلقها في كمية مناسبة من الماء بعد ذلك يضرب في الخلاط مع كمية بسيطة من الماء.

ويمكن إضافة الفراولة معه أو يوضع على السلطة ولكن احرصي على تناول 2 كوب من مشروب البنجر يوميا.

عصير الليمون