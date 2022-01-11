في 10 دقائق أعملي كيكة المايكرويف بمقادير مظبوطة بطعم هش وخفيف ألذ كيك العشر دقائق

تعتبر الكيك من أكثر الحلويات المستهكة بصفة يومية للكبار والأطفال ويوجد منها أنواع مختلفة سواء كانت محشية بالكريمة أو الشوكولاتة ولكل واحدة مذاق مختلف، وهي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم ويمكنك الآن عملها بكل سهولة في البيت بدلا من شرائها جاهزة من الخارجي تابعي المقال للتعرف على المكونات.

طريقة عمل الكيك في 10 دقائق

المكونات:

كوب ونصف دقيق.

بيضة.

نصف كوب حليب.

2 ملعقة سكر.

فانيليا.

نصف كوب زيت.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

رشة ملح.

مكونات الصوص:

100 جرام شوكولاتة بيضاء.

2 ملعقة كبيرة من صوص الكراميل.

ملعقة زبادي طازجة.

طريقة التحضير:

نضع السكر مع البيض والفانيليا ثم يضاف الزيت ونخلط المكونات جيدا للحصول على مزيج متجانس وحتي يختفي السكر تماما. بعد ذلك يضاف الحليب في وعاء أخر نمزج الدقيق المنخول مع البيكنج بودر والملح ونقلب المكونات مع الخليط السائل. عندما تصبح العجينة ناعمة نجهز مقلاة غير لاصقة ونغلفها بورق الزبدة وندهنها بالزيت أو الزبدة ثم نصب الكيك ونرفعها على نار منخفضة. نغطي المقلاة لمدة 5 دقائق حتى تحمر من الأسفل ثم تقلب على الجانب الأخر وترفع من النار والآن نجهز الصوص. نذوب الشوكولاتة مع الكراميل في حمام ماء ساخن ويضاف إليها الزبادي عندما تتجانس المكونات تصب على الكيك وهي باردة وبالهنا والشفا.

كيكة العشر دقائق بالمايكرويف

المكونات:

ربع كوب دقيق.

5 ملاعق كبيرة سكر.

رشة فانيليا.

3 ملاعق كبيرة زيت.

3 ملاعق كبيرة حليب.

بيضة .

2 ملعقة كبيرة كاكاو غير محلي.

طريقة التحضير: