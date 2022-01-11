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عمر شويل - جدة طريقة عمل البرجر في المنزل أشهى وألذ من المطاعم - ثقفني
البرجر من الوجبات الشهية واللذيذة، ومكوناتها سهلة وبسيطة، ويمكن تحضير البرجر باللحم أو بالدجاج كما ترغبين سيدتي، ويحتوي البرجر على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، كما أن البرجر من الوجبات المفضلة لدى الأطفال، وهو وجبة سريعة وسهلة في التحضير، نقدم لكِ طريقة عمل البرجر في المنزل مثل المطاعم بل أفضل من طعمها في الخارج.
عمل البرجر في المنزل
يعتبر البرجر من المشويات الشهية واللذيذة والذي يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين والدهون، كما أن عند تحضيره في المنزل يكون صحي أكثر من المطاعم، اصنعي برجر شهي ولذيذ بخطوات ومكونات سهلة.
مكونات البرجر
- ½ كيلو لحم بقري مفروم.
- 1 بصلة مفرومة.
- 2 فص ثوم مفروم.
- 2 ملعقة صغيرة بقسماط ناعم.
- 2 ملعقة صغيرة كاتشب.
- ½ ملعقة صغيرة ملح.
- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1 ملعقة صغيرة بهارات برجر.
- 1 ملعقة صغيرة بهارات لحم.
- 1 كوب زيت قلي.
طريقة تحضير البرجر في المنزل
- احضري وعاء عميق وقومي بخلط كلًا من البصلة المفرومة والثوم المفروم والكاتشب والملح والفلفل الأسود والبهارات والبقسماط حتى تتجانس المكونات سويًا.
- ضيفي اللحم المفروم إلى الخليط ويفضل أن يحتوي اللحم على نسبة من الدهون.
- قومي بخلط المكونات مع اللحم المفروم جيدًا حتى تندمج المكونات مع اللحم.
- قومي بتقسيم اللحم المفروم إلى كرات متوسطة الحجم.
- احضري المكبس الخاص بالبرجر، وإذا لم يتوفر احضري علبة مستديرة ثم ضعي نقطة من الزيت ثم ضعي كرات اللحم المفروم حتى تحصلين على شكل البرجر.
- احضري صينية وقومي برص البرجر ثم ضعيها في الثلاجة ويفضل الفريزر لمدة ساعة.
- احضري مقلاة وضعي به الزيت حتى يسخن ثم ضعي البرجر حتى يحمر الوجهين.
- جهزي الخبز الكيزر وضعي به المايونيز والكاتشب وقطعة البرجر.
- يقدم مع المشروبات الغازية والبطاطس المقلية وبالهنا والشفا.
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