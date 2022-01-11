طريقة عمل البرجر في المنزل أشهى وألذ من المطاعم

البرجر من الوجبات الشهية واللذيذة، ومكوناتها سهلة وبسيطة، ويمكن تحضير البرجر باللحم أو بالدجاج كما ترغبين سيدتي، ويحتوي البرجر على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، كما أن البرجر من الوجبات المفضلة لدى الأطفال، وهو وجبة سريعة وسهلة في التحضير، نقدم لكِ طريقة عمل البرجر في المنزل مثل المطاعم بل أفضل من طعمها في الخارج.

عمل البرجر في المنزل

يعتبر البرجر من المشويات الشهية واللذيذة والذي يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين والدهون، كما أن عند تحضيره في المنزل يكون صحي أكثر من المطاعم، اصنعي برجر شهي ولذيذ بخطوات ومكونات سهلة.

مكونات البرجر

½ كيلو لحم بقري مفروم.

1 بصلة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة صغيرة بقسماط ناعم.

2 ملعقة صغيرة كاتشب.

½ ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة بهارات برجر.

1 ملعقة صغيرة بهارات لحم.

1 كوب زيت قلي.

طريقة تحضير البرجر في المنزل